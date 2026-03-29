DAN DA DAN colabora con Williams F1 en colección cápsula

El equipo Williams Racing anunció una colaboración con la serie de anime DAN DA DAN y la marca de relojes UNDONE para lanzar una colección cápsula de productos inspirada en el universo de la animación japonesa.

El proyecto se presenta en el contexto del Gran Premio de Japón, que se celebra este fin de semana, y forma parte de la estrategia del equipo para ampliar su alcance hacia audiencias más jóvenes y globales.

Una alianza entre anime y Fórmula 1

De acuerdo con lo informado por el equipo, la colección combinará la identidad visual de Williams con elementos característicos de DAN DA DAN, en una propuesta que busca conectar dos industrias con audiencias internacionales.

La iniciativa se integra en una serie de esfuerzos del equipo por desarrollar experiencias que trasciendan el automovilismo, incorporando áreas como la moda, la tecnología, la música y el arte.

Hiroshi Kamei, productor del anime, señaló que la colaboración permitirá a los seguidores explorar el universo de la serie desde una nueva perspectiva, al tiempo que se acerca a la comunidad de aficionados del automovilismo.

Estrategia para atraer nuevas audiencias

Por su parte, Luke Timmins, director de merchandising y licencias de Williams Racing, explicó que el objetivo es generar conexiones innovadoras con los seguidores.

La colaboración también marca uno de los primeros cruces entre el anime y la Fórmula 1 en términos de productos oficiales, destacando el interés por crear propuestas interculturales.

UNDONE y su vínculo previo con Williams

El proyecto cuenta con la participación de UNDONE, firma que ya había trabajado con el equipo en diseños anteriores como el FW47 y el modelo Carbono, enfocados en la personalización y en la estética inspirada en los monoplazas.

Robert Tran, fundador de la marca, describió la colaboración como una evolución natural, señalando similitudes entre las comunidades del anime y el automovilismo, especialmente en aspectos como la atención al detalle y la afinidad por la velocidad.

DanDaDan estrenará su tercera temporada hasta 2027 Especial

¿Qué es DAN DA DAN?

El manga DAN DA DAN, creado por Yukinobu Tatsu, se publica desde 2021 en la plataforma Shonen Jump+. La historia combina elementos sobrenaturales, ciencia ficción y comedia.

Posteriormente, el estudio Science SARU desarrolló su adaptación al anime, cuya primera temporada se estrenó en 2024 y la segunda en 2025. La producción ya cuenta con una tercera temporada confirmada para 2027.

¿Cuándo será lanzada la colección?

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre los productos que integrarán la colección cápsula ni su fecha exacta de lanzamiento. Se espera que la información completa sea anunciada en los próximos meses.

bgpa