Buenas noticias para la Selección Mexicana: Corea del Sur es goleada antes del Mundial 2026

El camino de la selección de Corea del Sur hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con un tropiezo que resuena con fuerza en territorio mexicano. En el Stadium MK de Milton Keynes, al noroeste de Londres, el conjunto asiático fue superado ampliamente por Costa de Marfil con un marcador de 4-0, dejando dudas sobre su profundidad defensiva a sólo 82 días de enfrentar al Tricolor en el Estadio Guadalajara.

Aunque el técnico Hong Myung-bo optó por probar variantes y disputó más de 60 minutos con nueve elementos habitualmente suplentes, la fragilidad mostrada ante el equipo africano (número 35 del ranking FIFA) enciende las alertas para el segundo rival de México en la fase de grupos.

Puntería extraviada y defensa vulnerable de Corea

El marcador no reflejó del todo la actividad en las áreas, pero sí la contundencia. Mientras Evann Guessand, Simon Adingra, Martial Godo y Wilfried Singo facturaron para los marfileños, el cuadro surcoreano se estrelló contra su propia mala fortuna. Oh Hyeon-gyu, Seol Young-woo y la estrella del PSG, Lee Kang-in, impactaron disparos en los postes, evidenciando un divorcio con el gol en su primer ensayo del año.

La situación física de sus figuras también es una incógnita. El veterano Son Heung-min, quien no reportó al cien por ciento durante la semana, ingresó al campo hasta el minuto 58. Lo hizo acompañado de Lee Kang-in, quien apenas se recupera de una lesión de tobillo. Ninguno de los dos referentes logró alterar el rumbo de una tarde para el olvido en Inglaterra.

Tendrán otra prueba contra Austria

Para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, el espionaje real ocurrirá el próximo martes. Se espera que Corea del Sur, número 22 del mundo, utilice a su cuadro titular frente a Austria en Viena. Ese encuentro servirá como un termómetro más preciso para medir el potencial de los asiáticos antes de su arribo a la sede mundialista de Zapopan.

A menos de tres meses del silbatazo inicial en el Estadio Akron, que operará bajo el nombre de Estadio Guadalajara durante la justa, las noticias que llegan desde Europa sugieren que México llegará con ventaja psicológica. Sin embargo, el historial de los coreanos en torneos oficiales obliga a la cautela para el cuadro de Javier El Vasco Aguirre.