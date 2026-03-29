Muere acosador de Billie Eilish tras ser arrollado por tren

Prenell Rousseau, un hombre de 30 años que fue detenido en 2020 por acosar a la cantante Billie Eilish, murió el pasado 25 de marzo tras ser arrollado por un tren en Long Island, Nueva York.

De acuerdo con reportes de medios locales como New York Post, el incidente ocurrió en la estación Westbury alrededor de las 5:38 de la madrugada, cuando el tren ingresaba al andén.

Investigan las circunstancias del incidente

Según el informe policial, Rousseau fue visto corriendo cerca de las vías momentos antes del impacto. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar si se trató de un accidente u otra situación. Hasta el momento, no se han confirmado más detalles sobre las condiciones en las que ocurrió el hecho.

El antecedente con Billie Eilish

Prenell Rousseau fue detenido en mayo de 2020 luego de presentarse en repetidas ocasiones en el domicilio de Billie Eilish en Los Ángeles, California.

De acuerdo con los reportes, el hombre acudió al menos siete veces a la propiedad, donde mostró comportamientos inusuales y se negó a retirarse pese a las solicitudes de la familia de la artista. Tras su arresto, se emitió una orden de alejamiento en su contra.

Un caso que marcó a la artista

El episodio fue señalado por la propia cantante como una experiencia inquietante dentro de su vida personal. El caso generó atención mediática en su momento por el nivel de insistencia del individuo.

Seis años después, el nombre de Rousseau volvió a aparecer en la conversación pública tras confirmarse su fallecimiento, cuyas circunstancias continúan bajo investigación.

Casos recientes de acoso en la industria

El incidente de Billie Eilish no es un hecho aislado en la industria del entretenimiento, que en los últimos años ha visto un repunte en casos de acoso severo. A principios de 2024, Taylor Swift enfrentó una situación crítica en Nueva York cuando un hombre fue detenido tres veces en una misma semana afuera de su departamento en Tribeca, a pesar de contar con una orden de alejamiento previa.

De igual forma, la cantante Shakira vivió un episodio similar en su residencia de Miami, donde un sujeto fue arrestado tras enviarle regalos perturbadores y asegurar falsamente ante las autoridades que mantenía una relación con la artista.

Este fenómeno también ha afectado de forma directa la seguridad física de figuras como Drew Barrymore, quien en 2023 fue interrumpida abruptamente por un acosador durante una entrevista en vivo en Nueva York; el individuo fue detenido días después mientras buscaba la casa de la actriz en los Hamptons.

Por su parte, la estrella emergente Chappell Roan denunció recientemente a través de sus redes sociales el impacto psicológico del comportamiento obsesivo de algunos seguidores, señalando que el acoso y la invasión a la privacidad se han convertido en una "epidemia silenciosa" que obliga a los artistas a vivir bajo un estado de vigilancia constante.

bgpa