Marichelo elimina los tatuajes que compartía con Jorge D'Alessio

Marichelo dio un nuevo paso para cerrar el capítulo que vivió junto a Jorge D'Alessio. A través de sus redes sociales, la también actriz reveló que inició el proceso para eliminar los tatuajes que ambos compartían como símbolo de su relación, una decisión que llega meses después de que su separación se hiciera pública.

Mediante varias historias en Instagram, la famosa mostró parte de la primera sesión del tratamiento y dejó ver que este procedimiento requerirá varias visitas antes de que las marcas desaparezcan por completo.

Foto: Instagram macpuente

¿Cómo compartió el proceso con sus seguidores?

En los videos publicados, Marichelo apareció primero al llegar al consultorio donde sería atendida. Sin revelar de inmediato el motivo de su visita, adelantó que pronto explicaría de qué se trataba el procedimiento.

Más tarde mostró su antebrazo cubierto con vendas y gasas, momento en el que confirmó que había comenzado a retirar los tatuajes. Incluso aprovechó para lanzar una recomendación a sus seguidores.

Foto: Instagram macpuente

"Se van los tatuajes. Les voy a dar un consejo: no se hagan tatuajes, duelen mucho", expresó entre risas, dejando claro que apenas se trataba de la primera sesión y que aún faltan varias más.

¿Qué significaban los tatuajes que decidió eliminar?

Los diseños tenían un importante valor sentimental durante su matrimonio. Uno de ellos era un candado, cuya llave estaba tatuada en el brazo de Jorge D'Alessio, mientras que el otro representaba una promesa de amor eterno que ambos decidieron llevar en la piel.

La historia de amor entre Marichelo y Jorge D'Alessio se extendió durante aproximadamente 15 años de matrimonio, tiempo en el que formaron una familia y tuvieron dos hijos.

Foto: Redes Sociales

Sin embargo, a principios de febrero de 2026, comenzaron a surgir problemas en la relación. Las diferencias se hicieron más evidentes mientras el cantante participaba en el programa Juego de Voces, hasta que, durante la segunda semana de abril, confirmó públicamente que ambos ya vivían en casas separadas.

Semanas después, Marichelo habló brevemente con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde dejó entrever que una presunta infidelidad habría influido en el rompimiento.

La publicación, surge apenas a unos días de que Jorge D'Alessio fuera visto en compañía de una mujer, en redes sociales hay un video que muestra al cantante disfrutando de una reunión en un bar junto a varias personas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aparece besando apasionadamente a una mujer rubia, una escena que rápidamente generó comentarios y reacciones entre los usuarios.

A tres meses de que la separación quedara oficialmente confirmada, la eliminación de estos tatuajes parece simbolizar una nueva etapa en la vida de Marichelo. Con esta decisión, la actriz deja atrás uno de los últimos recuerdos físicos de la relación que compartió con Jorge D'Alessio y continúa avanzando en su proceso personal tras el divorcio.