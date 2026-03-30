Las especulaciones sobre la vida personal de Jorge D’Alessio tomaron fuerza en los últimos días, pero fue el propio cantante quien decidió marcar distancia, aunque no en el sentido que muchos esperaban.

Cuestionado directamente sobre los rumores de una posible ruptura con Marichelo Puente, el músico dejó claro que no piensa dar explicaciones.

Con un tono firme, rechazó la idea de hablar sobre su vida privada y cuestionó abiertamente por qué los artistas deben responder a este tipo de temas.

Jorge D’Alessio responde a rumores de separación con Marichelo IG jorgedalessio

Jorge D’Alessio responde sin rodeos a cuestionamientos de separación

Todo ocurrió durante un encuentro con medios, donde el tema fue inevitable, la supuesta separación con Marichelo tras más de una década de relación. La pregunta llegó directa, pero la respuesta fue aún más contundente.

“¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal? ¿Ustedes creen que lo voy a hacer?”, lanzó Jorge D’Alessio, dejando clara su postura desde el inicio.

El cantante insistió en que no tiene ninguna obligación de dar detalles sobre su vida fuera de los escenarios. Para él, la única responsabilidad con el público está en su trabajo como artista.

“La única explicación que un artista debe dar es dar un buen espectáculo”, dijo, subrayando que su compromiso está en lo profesional y no en lo personal.

Críticas a los medios y el límite de lo privado

Lejos de esquivar el tema, D’Alessio fue más allá y cuestionó directamente la forma en que algunos medios abordan la vida de las celebridades. En su opinión, existe una expectativa equivocada sobre lo que un artista debe compartir.

“¿Por qué el artista tiene que dar explicaciones?”, insistió.

Para explicar su punto, utilizó una comparación sencilla: acudir al médico sin preguntar por su vida personal, sino por su trabajo.

El integrante de Matute señaló que los medios “viven con la arrogancia” de creer que los artistas deben abrir su vida privada, algo con lo que no está de acuerdo y que, según dijo, no piensa cambiar.

Además, recalcó que nunca ha hablado públicamente de su intimidad y que no tiene intención de hacerlo ahora, pese al interés que ha generado el tema.

Jorge D’Alessio responde a rumores de separación con Marichelo IG jorgedalessio

¿De dónde surge el rumor de la separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo?

La conversación sobre una posible separación de Jorge D’Alessio y Marichelo no surgió de una confirmación oficial, sino de una serie de señales en redes sociales que comenzaron a ser analizadas por usuarios.

Uno de los puntos que detonó la conversación fue que Marichelo dejó de seguir al músico en Instagram, además de eliminar o dejar de mostrar fotografías en las que aparecían juntos. Estos movimientos fueron interpretados como indicios de distanciamiento.

El tema escaló cuando la periodista conocida como @chamonic3 compartió versiones sobre una supuesta crisis en la relación, incluso mencionando una posible infidelidad. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por los involucrados.

Mientras tanto, Marichelo ha mantenido su actividad en redes enfocada en su entorno familiar, sin hacer referencia directa a la situación.

Una frase que alimentó las teorías

En medio de la conversación digital, una publicación de Jorge D’Alessio volvió a encender las interpretaciones. El cantante compartió una imagen junto a sus hermanos acompañada del mensaje: “el corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”.

Para algunos usuarios, la frase fue leída como una señal sobre su estado emocional actual. A partir de ahí, surgieron nuevas teorías que relacionan el mensaje con los rumores de crisis matrimonial.

No obstante, no existe confirmación de que la publicación esté vinculada directamente con su relación con Marichelo. Todo se mantiene dentro del terreno de la especulación.

Jorge D’Alessio responde a rumores de separación con Marichelo IG jorgedalessio

“Mi corazón está tranquilo”

A pesar de evitar profundizar en su vida personal, el cantante sí respondió brevemente cuando se le preguntó por su estado emocional.