Cristo Fernández, actor de Ted Lasso, debuta como futbolista profesional

Cristo Fernández, conocido por interpretar a Dani Rojas en Ted Lasso, debutó como jugador profesional con El Paso Locomotive, equipo de la Segunda División de Estados Unidos.

Su primer partido llegó ante New Mexico United, en un encuentro que terminó con derrota de 2-0 para El Paso. A pesar del resultado, el momento llamó la atención de los seguidores del actor, pues marcó su regreso a una faceta que formó parte de su vida antes de alcanzar fama internacional en la televisión.

El club estadounidense había anunciado su fichaje el pasado 12 de mayo, movimiento que generó conversación en redes sociales por la relación directa entre Fernández y el futbol. En Ted Lasso, el mexicano interpreta a un jugador carismático cuya frase “futbol is life” se volvió una de las más recordadas de la serie.

Cristo Fernández vuelve al futbol tras Ted Lasso

Antes de convertirse en actor, Cristo Fernández tuvo una historia ligada al deporte. Su salto a El Paso Locomotive no solo representa una oportunidad dentro de las canchas, también funciona como un guiño para los fans que lo conocieron como parte del AFC Richmond en la serie de Apple TV+.

El anuncio de su llegada al club provocó comentarios positivos entre seguidores de Ted Lasso y aficionados al futbol. Para muchos, ver a Fernández con un uniforme profesional en la vida real refuerza la conexión entre su personaje y su trayectoria personal.

Además, el fichaje también puede leerse como una estrategia de visibilidad para El Paso Locomotive, que sumó a una figura reconocida por el público internacional y con una imagen muy asociada al futbol.

¿Cristo Fernández estará en la temporada 4 de Ted Lasso?

El debut del mexicano ocurre en medio de la expectativa por la cuarta temporada de Ted Lasso, que llegará a Apple TV+. Sin embargo, los primeros avances de la nueva entrega no han mostrado a Cristo Fernández como parte central de la historia.

Esto ha despertado dudas entre los fans sobre el futuro de Dani Rojas dentro de la serie. Por ahora, no se ha confirmado si el actor tendrá participación en los nuevos episodios o si su agenda estará más enfocada en esta etapa deportiva.

Cristo Fernández hace su debut en el futbol profesional Especial

Lo cierto es que Cristo Fernández ya consiguió algo que pocos actores pueden presumir: pasar de interpretar a un futbolista en una de las series más populares de los últimos años a debutar como jugador profesional en Estados Unidos.

Con su llegada a El Paso Locomotive, el mexicano abre un nuevo capítulo en una carrera que ha cruzado la actuación, el deporte y la cultura pop. Para sus seguidores, el mensaje parece claro: en la ficción y ahora también en la vida real, el futbol sigue siendo vida.