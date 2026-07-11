Retrato hablado: Erling Haaland, un vikingo del Siglo XXI

Se proyectó que el Mundial de 2026 sería el escenario en el que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi entregarían definitivamente la estafeta a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

En buena medida ha sido así: los cuatro, decididos protagonistas del torneo, cada uno desde su propio lugar en la historia, marcaron un punto de inflexión en sus respectivas carreras.

Sin embargo, un quinto nombre ha irrumpido con fuerza, impulsado por el vértigo de las redes sociales y el consumo digital: Erling Haaland.

El delantero noruego, autor de siete goles en la Copa del Mundo, únicamente por detrás de los ocho de Messi, se ha convertido en el gran héroe de una selección de Noruega que vive un momento memorable.

Su liderazgo dentro del campo ha sido determinante, pero su impacto trasciende más allá de las gradas y de los contenidos de los medios de comunicación tradicionales.

En las últimas semanas, Haaland se ha consolidado como uno de los deportistas más admirados por la generación Alfa, integrada por los nacidos aproximadamente entre 2010 y mediados de la década de 2020.

Las razones de ese fenómeno son múltiples. Podría afirmarse que Haaland es el primer gran goleador de la era de TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.

Sus anotaciones, celebraciones y estadísticas se consumen en videos de apenas unos segundos, el formato predilecto de millones de niños y adolescentes.

Su futbol parece diseñado para la lógica de los algoritmos: acciones explosivas, imágenes impactantes y momentos fácilmente viralizables.

A ello se suma una imagen que encaja con el imaginario contemporáneo del superhéroe. Su imponente físico, la velocidad con la que rompe líneas defensivas y una potencia poco común alimentan su estatus de ídolo.

No resulta casual que en EA Sports FC figure de manera recurrente entre los futbolistas más codiciados por los jugadores en los controles, lo que amplifica aún más su presencia entre las nuevas generaciones.

De hecho, Haaland se declaró un apasionado de los videojuegos. Entre sus favoritos están Call of Duty, Assassin’s Creed, Minecraft y, desde luego, el referido EA Sports FC.

En ese tenor, para muchos integrantes de la generación Alfa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pertenecen ya al terreno de las leyendas. Eran demasiado pequeños para ser testigos de la intensa rivalidad que ambos protagonizaron durante casi una década en el Real Madrid y el Barcelona. Su memoria futbolística comienza cuando ese duelo histórico ya entraba en su etapa final. Por ello, figuras como Haaland, Mbappé y, especialmente, Lamine Yamal, quien, con apenas 18 años, representa el futuro inmediato del futbol global, encarnan el inicio de un nuevo ciclo.

Desde una perspectiva sociológica, diversos especialistas en marketing deportivo consideran que Haaland simboliza ese relevo generacional.

Su caso podría entenderse como el del primer gran ídolo global construido íntegramente en la era de los algoritmos, donde un gol puede recorrer el planeta en cuestión de segundos y la identidad de un futbolista se fortalece tanto por su rendimiento como por su capacidad para generar interacciones digitales.

El contraste con otras épocas resulta revelador. Durante décadas había que esperar la edición del periódico del día siguiente o el programa deportivo del domingo para volver a disfrutar de las mejores jugadas.

Hoy basta un teléfono móvil para que, pocos minutos después del silbatazo final, una anotación ya acumule millones de reproducciones, decenas de miles de comentarios y cientos de versiones editadas por aficionados de todo el mundo.

EL REMO VIKINGO

El protagonismo de Noruega en el Mundial también dio origen a uno de los fenómenos culturales más llamativos del torneo: el “remo vikingo”.

La euforia alcanzó su punto máximo después de que el conjunto escandinavo clasificara a los octavos de final y posteriormente eliminara a Brasil por 2-1 gracias a un doblete de Haaland.

Fue entonces cuando los aficionados noruegos popularizaron una celebración que rápidamente dio la vuelta al mundo: simular que reman en un barco vikingo.

El propio Haaland encabezó el ritual sosteniendo un tambor de piso y un mazo mientras sus compañeros, sentados sobre el césped, imitaban el movimiento sincronizado de los remeros. La escena, que forma parte de la identidad histórica de Noruega, se convirtió en una postal que se imitó en cualquier punto posible.

Como suele ocurrir con los fenómenos nacidos en internet, la celebración fue adoptada casi de inmediato por miles de niños y adolescentes. Integrantes de la Generación Alfa comenzaron a grabar videos reproduciendo el “remo vikingo” durante los cursos de verano, en plazas comerciales, parques, reuniones familiares o encuentros con amigos.

El gesto dejó de ser únicamente una celebración futbolística para convertirse en un código compartido por una generación que se expresa a través de videos breves y tendencias virales.

Pero el fenómeno trascendió las redes sociales. Google se sumó a la conversación con un easter egg interactivo dedicado a Haaland y a la selección de Noruega.

Al escribir “Haaland” en el buscador, aparece un pequeño ícono sobre la pantalla que, al ser pulsado, activa una animación de un barco vikingo cuyos remeros siguen el ritmo de un tambor.

El guiño digital se viralizó rápidamente entre aficionados al futbol y usuarios de redes sociales, confirmando que al delantero noruego como el protagonista de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que roba la atención en internet.

UN RESPLANDOR EN EL CIELO DEL NORTE

La expansión del fenómeno Haaland no se limita a la Generación Alfa.

Su figura ha desbordado el ámbito deportivo para instalarse en territorios culturales tan inesperados como el humor digital y la música extrema.

En las últimas semanas, las redes sociales también se han inundado de montajes y memes que presentan al delantero noruego bajo la estética clásica del True Norwegian Black Metal.

Futbol y heavy metal: dos universos para gustos refinados. La asociación resulta llamativa porque pocas expresiones culturales son tan representativas de Noruega como el black metal, un género que, paradójicamente, Haaland desconoce, o se enteró de su existencia cuando lo interrogaron al rerspecto.

El delantero dijo que sus preferencias musicales se inclinan hacia el rap y la música electrónica. Sin embargo, su complexión física, el cabello rubio y largo, una de sus señas de identidad, así como la poética vikinga que rodea a la selección noruega, han facilitado la construcción de un imaginario visual que internet no tardó en explotar.

El propio combinado escandinavo alimentó esa narrativa durante la campaña mundialista. En los días previos al torneo, los futbolistas aparecieron en sesiones fotográficas vestidos como guerreros nórdicos, con paisajes de fiordos como telón de fondo, todo inspirado en las sagas medievales.

La imagen reforzó la idea de una selección que apelaba a su herencia histórica como parte de su identidad futbolística y terminó por convertir a Haaland en el rostro contemporáneo de un mito ancestral.

A partir de ahí, creadores digitales comenzaron a transformar al goleador en una improbable estrella del black metal noruego. Su rostro apareció intervenido con el característico corpse paint (el maquillaje blanco y negro que se convirtió en el sello visual del género) y fue insertado en las portadas de algunos de los discos más emblemáticos de aquella escena musical surgida a principios de la década de 1990.

Entre los montajes más compartidos destacan aquellos que lo colocan en álbumes considerados hoy auténticos clásicos del género, como los de Darkthrone, Mayhem e Immortal, cuyas logotipos de apariencia casi indescifrable son un distintivo de la cultura metalera.

Una de las imágenes más difundidas reproduce la portada de A Blaze in the Northern Sky (1992), el histórico álbum de Darkthrone que marcó en la consolidación del sonido del black metal noruego.

Más allá de la broma, en la lógica de los algoritmos, un futbolista capaz de dominar un Mundial puede transformarse, en cuestión de horas, en un guerrero vikingo, en un personaje de fantasía medieval o en el vocalista imaginario de una banda de black metal.

Haaland como un lienzo sobre el que millones de usuarios proyectan parodias e identidades digitales.

NORUEGA YA TIENE UN CAMPEÓN DEL MUNDO

En la Noruega contemporánea hay dos figuras de excelencia deportiva: Erling Haaland y Magnus Carlsen.

Entre el futbol y el ajedrez, ambos representan el mismo ideal de competitividad e inteligencia estratégica.

El ariete es figura en el Mundial 2026. El gran maestro dominó el tablero como campeón mundial de ajedrez entre 2013 y 2023, una década que consolidó su lugar entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

La admiración entre ambos es pública y recíproca. Con el paso de los años, esa relación trascendió hacia la dimensión empresarial, cuando Haaland decidió invertir en el deporte-ciencia.

Adquirió una participación mayoritaria para impulsar el Total Chess World Championship Tour, un circuito internacional dotado con una bolsa cercana a los 2.7 millones de dólares.

En distintas ocasiones Haaland ha explicado que encuentra en el ajedrez principios aplicables al futbol: la capacidad para anticipar movimientos, interpretar espacios y tomar decisiones que pongan al adversario en apuros.

Una idea que recuerda la célebre reflexión de Alex Ferguson, para quien el futbol guarda una estrecha relación con el ajedrez: “Si no piensas lo suficientemente rápido, estás muerto”.

Como sea, un país de apenas 5.6 millones de habitantes tiene al ajedrecista más dominante de su época y al futbolista que mejor simboliza el relevo generacional del balompié.

UN BALÓN EN LA NIEVE

La evidencia arqueológica ha confirmado que los vikingos llegaron al continente americano alrededor del año 1000 d. C., casi cinco siglos antes de la expedición de Cristóbal Colón.

Con Leif Erikson al frente, aquellos navegantes zarparon desde Groenlandia hasta Vinland, la actual isla de Terranova, en Canadá.

Erling Haaland es la imagen de un vikingo del siglo XXI. La prensa internacional, los aficionados y el propio jugador consolidan esa apariencia.

El fenómeno cultural del Mundial fusionó al personaje con el mito.

“¿El futbol se juega en el estadio?”, se pregunta Carlos Drummond de Andrade en un poema, y él mismo se responde: “El futbol se juega en la playa/ el futbol se juega en la calle/ el futbol se juega en el alma…”

Hoy sabemos que también se juega en la nieve.