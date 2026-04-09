La dura confesión de Jorge D’Alessio sobre su ruptura con Marichelo

En medio de rumores y especulaciones, Jorge D'Alessio decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa tras su separación de Marichelo, con quien compartió más de una década de matrimonio.

¿Qué dijo Jorge D'Alessio sobre su separación con Marichelo?

Fue durante una entrevista para el programa Hoy donde el líder de la banda Matute se sinceró sobre el proceso emocional que vive actualmente. Lejos de entrar en polémicas, el cantante dejó claro que su prioridad es proteger a sus hijos y manejar la situación con discreción.

Es un momento complicado para los dos”, confesó, al tiempo que explicó que, aunque ya no están juntos, buscan llevar esta etapa “desde el amor” y con respeto mutuo.

El cantante describe la ruptura como un proceso difícil pero llevado desde el amor. IG

Para él, la familia sigue siendo el eje central, incluso en medio de la separación.

¿Por qué se separaron Jorge D'Alessio y Marichelo?

En las últimas semanas, la ruptura entre Jorge y Marichelo ha estado rodeada de versiones que apuntan a supuestas infidelidades. Sin embargo, el músico fue contundente al desmentir estos señalamientos, calificándolos como “absurdos”. Aseguró que está consciente de la exposición mediática, pero ha aprendido a desarrollar una “piel dura” frente a las críticas.

Desmintió categóricamente los rumores de supuestas infidelidades. IG

A pesar de ello, reconoció que no todo le resulta indiferente. “A mí no me afecta, pero tengo hijos”, dijo, evidenciando su preocupación por el impacto que los rumores puedan tener en ellos. Esta declaración deja ver una faceta más vulnerable del artista, quien intenta mantener estabilidad emocional en su entorno familiar.

Jorge D'Alessio habla sobre los acuerdos que hizo con Marichelo

El hijo de Lupita D'Alessio también habló sobre el acuerdo que mantiene con su aún esposa para no ventilar detalles privados. Ambos han decidido ser prudentes y, en su momento, compartir su versión de los hechos de manera individual.

Asegura que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición mediática. IG

Mientras tanto, Jorge insiste en que el vínculo con Marichelo no desaparece, sino que evoluciona. “Siempre vamos a ser socios de vida”, expresó, haciendo referencia al lazo que los une como padres de sus tres hijos. Esta postura refleja una intención clara de mantener una relación cordial, más allá de las diferencias que los llevaron a tomar caminos separados.

En medio de este proceso, el cantante también ha querido destacar el papel de Marichelo como madre. La describió como una mujer “intachable” y agradeció que sea quien guíe la formación de sus hijos. Un gesto que no pasó desapercibido y que demuestra que, pese a la ruptura, el respeto sigue intacto.

Revela que ambos han decidido mantener discreción sobre los detalles de la separación. IG

Por otro lado, el integrante del reality Juego de Voces aseguró que continúa presente en la vida de sus hijos, manteniendo comunicación constante y procurando su bienestar en todo momento.

No les va a faltar nada”, afirmó, dejando claro su compromiso como padre.

Destacó las cualidades de Marichelo como madre y mujer. IG

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo marca el fin de una de las relaciones que durante años fue considerada sólida dentro del espectáculo mexicano. Sin embargo, su manera de enfrentar esta etapa ha generado empatía entre el público, al mostrar que incluso en situaciones complejas es posible priorizar el respeto y la familia.