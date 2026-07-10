Así sorprendió Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta por su cumpleaños | VIDEO

El programa Hoy se convirtió este viernes 10 de julio en una auténtica fiesta para celebrar el cumpleaños de Andrea Legarreta, quien cumplirá años el próximo 12 de julio.

Desde el inicio de la emisión quedó claro que sería un programa especial. Los conductores aparecieron caracterizados con ropa inspirada en la década de los años 50 y el foro fue transformado para recrear el ambiente de aquella época.

La producción preparó varias sorpresas para consentir a la conductora, quien además hizo una entrada muy llamativa al llegar a bordo de un automóvil convertible rojo de estilo clásico.

A lo largo del programa hubo dinámicas, música, regalos y momentos dedicados exclusivamente a celebrar a la también actriz, quien estuvo acompañada por personas muy importantes en su vida, entre ellas su papá y sus hijas.

Luis Carlos Origel le dijo que no podría asistir

Horas antes de la transmisión, Andrea Legarreta pensaba que su novio, Luis Carlos Origel, no estaría presente.

El conductor le había explicado que le sería imposible acudir porque también tenía compromisos laborales. Al formar parte de un noticiero de Foro TV y coincidir con el horario del programa Hoy, todo indicaba que tendría que perderse la celebración.

Andrea aceptó la situación y continuó disfrutando de la fiesta sin imaginar que todo formaba parte de una sorpresa.

El momento que emocionó a Andrea Legarreta

Cuando menos lo esperaba, Luis Carlos Origel apareció en pleno foro para sorprender a la conductora.

Con un gran ramo de rosas rojas entre las manos, el sobrino de Pepillo Origel interrumpió una de las secciones del programa para acercarse hasta donde estaba Andrea.

La reacción de la presentadora fue inmediata. Al verlo, caminó hacia él y lo abrazó durante varios segundos, mientras el resto de los conductores y el público celebraban el momento.

Pero hubo un detalle que terminó robándose la atención.

Antes de entregarle las flores, Luis Carlos pidió un aplauso para Andrea y, mientras seguían abrazados, le dijo un sencillo pero significativo: "Te amo".

Ese instante quedó captado por las cámaras del programa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la complicidad que existe entre la pareja.

Una relación que ha conquistado a sus seguidores

Desde que hicieron pública su relación, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel han compartido algunos momentos de su vida juntos, aunque sin exponer demasiado su romance.

La conductora ha reconocido en distintas ocasiones que encontró en él a una persona con la que se siente tranquila y feliz, luego del proceso que vivió tras su separación de Erik Rubín.

Aunque durante años fueron amigos, la historia entre ambos cambió después del divorcio de Andrea.

Andrea Legarreta y su novio IG

El día en que Andrea descubrió que estaba enamorada

Hace algún tiempo, la conductora contó cómo nació realmente el amor entre ellos.

Todo ocurrió durante un viaje para asistir a una boda fuera de la Ciudad de México. Aunque habían reservado habitaciones en hoteles distintos, Andrea decidió cambiarse al mismo hotel donde se hospedaba Luis Carlos para facilitar la logística del evento.

Antes de salir rumbo a la celebración ocurrió un momento que ninguno de los dos imaginó que sería tan importante.

Andrea tenía un vestido con la espalda descubierta y necesitaba ayuda para abrochar tres pequeños botones que no alcanzaba.

Con algo de pena, le pidió ayuda a Luis Carlos.

Mientras él abrochaba el vestido, la conductora asegura que experimentó una sensación que hacía mucho tiempo no sentía.

Resulta que cuando llegamos su cuarto estaba hasta arriba... y el mío hasta abajo. Entonces yo no podía cerrar los tres botones de la espalda. Le dije: '¿Me puedes ayudar con los botones?'. Sí me daba pena, te lo juro. Y cuando empezó a abrocharlos, ahí sentí... hasta me tapé los brazos para que no viera que tenía la piel chinita. Me sentí viva. Dije: 'Ay, sí, todavía estoy viva, todavía respiro', recordó Andrea.

Andrea Legarreta IG

La diferencia de edad fue una de sus principales dudas

Aunque Andrea sintió que estaba enamorándose, hubo un tema que durante algún tiempo le hizo pensar si debía dar el siguiente paso.

La diferencia de edad entre ambos era algo que no podía dejar de lado y le generaba incertidumbre.

Sin embargo, fueron sus amigas quienes la animaron a dejar de preocuparse por ese aspecto. Ellas le hicieron ver que Luis Carlos nunca había mostrado incomodidad por ese tema y que lo importante era cómo se sentían juntos.

Con el tiempo decidió darse una oportunidad en el amor y comenzar una relación con quien durante años había sido uno de sus grandes amigos.

El presentador dijo sentirse feliz de compartir su vida con Andrea. IG

Ahora, meses después de confirmar su romance, ambos siguen demostrando que atraviesan una etapa muy especial. La sorpresa que Luis Carlos Origel preparó para Andrea Legarreta durante la celebración anticipada de su cumpleaños fue una muestra más de la complicidad que comparten y del cariño que no dudan en expresar, incluso frente a las cámaras.