¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo? Esto revela sobre la salud de los hombres

Una prueba de embarazo fue suficiente para que Mauricio Mancera desatara una ola de reacciones en redes sociales. El conductor compartió un video en el que aparece utilizando este tipo de test, una situación que sorprendió a sus seguidores y dio paso a bromas y especulaciones.

Sin embargo, detrás de la publicación existía un objetivo muy distinto: hablar sobre la importancia de la salud masculina y promover la detección oportuna de algunas enfermedades.

¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo? IG

¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo? La explicación del conductor

Lejos de tratarse de una ocurrencia, mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, Mancera explicó que una prueba de embarazo puede detectar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG).

Ls hCG es una sustancia que, aunque se asocia principalmente con el embarazo, pero también puede elevarse en algunos hombres debido a determinados tipos de cáncer testicular.

El conductor inició el video con humor y anticipó la duda de sus seguidores.

Yo sé que te estás preguntando: ¿por qué una prueba de embarazo si evidentemente no tienes ovarios ni matriz?

Después aclaró que el objetivo era informar sobre una función poco conocida de estas pruebas.

Las pruebas de embarazo también son útiles para nosotros los hombres.

Mancera explicó que este tipo de pruebas detecta la hormona beta-hCG y señaló que algunos tipos de cáncer testicular pueden producirla. Por ello, indicó que un resultado positivo debe interpretarse como una señal para acudir al médico y realizar estudios especializados.

¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo? Canva

El presentador también compartió que, antes de grabar el video, sintió cierta incomodidad al comprar la prueba.

Tengo 42 años... me dio pena... me salió lo provinciano.

Finalmente mostró el resultado negativo y aprovechó para tranquilizar a sus seguidores.

Pues no, no estoy embarazado y, afortunadamente, la salud de mis testículos está en excelente estado.

Además, hizo un llamado para que los hombres no ignoren síntomas que podrían requerir atención médica.

Si has sentido un bulto o alguna molestia, corre con el doctor más cercano, ve a tu urólogo de confianza.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente porque combinaron el humor con un mensaje de prevención que pocas personas conocían.

¿Un hombre puede hacerse una prueba de embarazo? Esto detecta realmente el examen

Un hombre puede utilizar una prueba de embarazo porque el examen no detecta un embarazo como tal, sino la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana, conocida como hCG o beta-hCG.

De acuerdo con MedlinePlus, las pruebas de embarazo funcionan al identificar esta hormona en la orina o en la sangre. Durante el embarazo, la placenta produce grandes cantidades de hCG, motivo por el que la prueba resulta positiva en mujeres embarazadas.

Sin embargo, la presencia de esta hormona no es exclusiva del embarazo.

La American Cancer Society explica que algunos tumores de células germinales del testículo pueden producir beta-hCG, razón por la cual los especialistas utilizan este marcador para apoyar el diagnóstico y dar seguimiento al tratamiento de ciertos pacientes con cáncer testicular.

Esto no significa que una prueba de embarazo sirva para detectar cáncer de manera confiable ni que cualquier resultado positivo confirme la enfermedad.

Los especialistas aclaran que la mayoría de hombres con cáncer testicular nunca obtendrán un resultado positivo en una prueba casera, ya que no todos los tumores producen cantidades suficientes de la hormona. Además, existen otras condiciones clínicas y factores de laboratorio que pueden modificar los niveles de beta-hCG.

Por esa razón, una prueba de embarazo no sustituye la valoración médica ni los estudios específicos que solicita un urólogo cuando existe sospecha de cáncer testicular.

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La hormona hCG en hombres: cuándo aparece y por qué es importante acudir al médico

La gonadotropina coriónica humana, mejor conocida como hCG, es una hormona que normalmente se produce durante el embarazo. En hombres sanos, sus niveles suelen ser muy bajos o prácticamente indetectables.

El Instituto Nacional del Cáncer explica que algunos tumores testiculares tienen la capacidad de producir esta hormona, razón por la cual forma parte de los marcadores tumorales que utilizan los especialistas para evaluar la enfermedad antes, durante y después del tratamiento.

Sin embargo, los expertos subrayan que la beta-hCG no es el único dato que consideran los médicos. El diagnóstico siempre requiere una valoración integral que incluya antecedentes clínicos, síntomas, estudios de imagen y análisis de laboratorio.

Entre los síntomas más frecuentes del cáncer testicular destacan:

Aparición de un bulto o masa en alguno de los testículos

Inflamación o aumento de tamaño

Sensación de pesadez en el escroto

Dolor o molestia persistente en el testículo o en la parte baja del abdomen

Acumulación repentina de líquido en el escroto

La American Cancer Society recomienda acudir con un urólogo ante cualquiera de estos signos, ya que la detección temprana mejora considerablemente las posibilidades de éxito del tratamiento.

El caso de Mauricio Mancera ayudó a difundir un dato poco conocido: aunque estas pruebas fueron diseñadas para detectar un embarazo, la hormona que identifican también puede ofrecer indicios sobre ciertas alteraciones en la salud masculina. Sin embargo, la interpretación siempre debe quedar en manos de un profesional de la salud.