Marichelo y Jorge D'Alessio confirman divorcio oficial: No hay reconciliación

Marichelo confirmó de manera pública y definitiva su divorcio oficial de Jorge D'Alessio. La actriz frenó en seco las especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental con el cantante. Los rumores surgieron tras la difusión de imágenes de la expareja durante la inauguración del Mundial en México.

La hermana de Anahí utilizó el programa Ventaneando para establecer su postura oficial de los hechos. La periodista Mónica Castañeda leyó en plena transmisión en vivo un mensaje directo enviado por la propia Marichelo. El texto detalló la naturaleza exacta de la relación actual con el líder de la banda Matute.

El documento leído al aire fulminó cualquier esperanza de los fanáticos sobre un reencuentro amoroso. La comunicadora precisó un dato contundente sobre la situación legal de ambas figuras del entretenimiento. Los procesos jurídicos confirman la separación definitiva de la expareja desde hace más de 15 días.

El contundente mensaje en televisión nacional

El texto de Marichelo abordó la situación de forma directa y frontal ante las cámaras. La actriz pidió explícitamente a Castañeda dar a conocer sus palabras textuales para evitar malentendidos periodísticos. En la misiva, la figura pública negó rotundamente cualquier tipo de acercamiento romántico con su exesposo.

"Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación", leyó la conductora del programa de espectáculos. La declaración enfatizó el firme compromiso compartido por el bienestar de los menores involucrados. La convivencia continuará de manera habitual bajo estrictos términos de cordialidad familiar y civilidad.

Marichelo y Jorge D'Alessio vieron el partido de México juntos. Foto de IG: Jorge D'Alessio

La exintegrante de Chiquilladas precisó los límites de esta nueva etapa en sus vidas. "Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo", dictó el comunicado. Marichelo reafirmó la existencia de una dinámica basada en el respeto y cariño, exclusivamente como padres.

Esta aclaración desarticuló las teorías publicadas en diversas plataformas digitales durante el reciente fin de semana. Los seguidores interpretaron equivocadamente el encuentro familiar como el inicio de una segunda oportunidad amorosa. La familia decidió disfrutar de la justa mundialista desde la comodidad de su hogar.

Un video eliminado y el origen de la confusión

El debate mediático nació de las propias redes sociales oficiales de Jorge D'Alessio. El músico publicó un video temporal donde apareció junto a Marichelo y otros miembros de su círculo cercano. El material visual mostró un ambiente festivo por el arranque del campeonato internacional de balompié.

El clip incluyó un intercambio de palabras entre los exesposos que encendió las alarmas de la prensa rosa. El intérprete justificó la cercanía física con una frase que rápidamente generó reacciones virales. "Solo porque el futbol nos une, ¡eh! La estamos pasando muy bien en familia", expresó el cantante.

Jorge D'Alessio y Marichelo se divirtieron viendo el futbol. Foto de IG: Jorge D'Alessio

El material audiovisual mostró al hijo de Lupita D'Alessio enfocando directamente a la madre de sus hijos. "¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme", mencionó el artista en la grabación compartida. Marichelo respondió al instante con una sonrisa y una frase lapidaria al respecto: "El futbol nos une".

Minutos después de la publicación inicial, el vocalista eliminó el video de todas sus plataformas. Esta acción alimentó las sospechas de los internautas sobre el verdadero estado civil del matrimonio. La confirmación del divorcio cierra un ciclo de rumores iniciados meses atrás por su distanciamiento evidente.

Las especulaciones originales apuntaban a una crisis matrimonial provocada por supuestas acciones del músico. Las partes involucradas manejaron el proceso de separación con total hermetismo y lejos de los reflectores. La disolución legal del matrimonio pone fin a una de las uniones más reconocidas del espectáculo mexicano.