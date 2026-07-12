Bárbara de Regil recibe atención de emergencia tras ingerir cloro por error

Bárbara de Regil informó a sus seguidores que recibió atención médica tras ingerir cloro de manera accidental. La actriz narró lo sucedido a través de sus redes sociales, donde explicó cómo un descuido en su hogar terminó convirtiéndose en un momento de gran preocupación.

Foto: Instagram barbaraderegil

Aunque el incidente no pasó a mayores, la también influencer aprovechó su experiencia para recordar la importancia de identificar correctamente los productos de limpieza y evitar accidentes domésticos.

.¿Cómo ocurrió el accidente de Bárbara de Regil?

De acuerdo con el relato de Bárbara de Regil, todo ocurrió cuando encontró una botella en la cocina que, a simple vista, parecía contener agua. Convencida de que su esposo, Fernando Schoenwald, la había dejado ahí, decidió tomar un sorbo sin imaginar que en realidad contenía cloro.

Foto: Instagram barbaraderegil

La actriz explicó que, aunque cerca de la botella había una cubeta, en ese momento no relacionó ambos objetos. Fue únicamente al sentir el sabor cuando comprendió que había ingerido un producto de limpieza.

"Vi la botella y pensé que era agua. No hice la conexión con la cubeta que estaba al lado y le di un trago", comentó en el video que compartió con sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil?

Tras percatarse del error, Bárbara de Regil acudió de inmediato con un médico para recibir una valoración y descartar complicaciones derivadas de la ingesta de cloro.

Foto: Instagram barbaraderegil

Más tarde informó a sus seguidores que ya se encontraba bajo atención médica y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras dar a conocer lo sucedido.

Asimismo, compartió la recomendación que recibió por parte de la doctora que la atendió, quien le explicó que este tipo de accidentes pueden representar un riesgo importante para la salud.

Foto: Captura

¿Qué recomendación hizo la actriz?

Luego del susto, Bárbara de Regil hizo un llamado a extremar precauciones al almacenar productos de limpieza en el hogar.

Como aprendizaje, señaló que el cloro y otras sustancias similares siempre deben permanecer claramente identificados con su etiqueta original para evitar confusiones que puedan derivar en accidentes, especialmente cuando se utilizan envases que podrían parecer botellas de agua.

La actriz insistió en que una simple distracción puede tener consecuencias importantes, por lo que invitó a sus seguidores a revisar cómo almacenan este tipo de productos en casa.