Así se vivió la impactante final de Juego de Voces 2026

La tercera temporada de Juego de Voces llegó a su gran final este domingo 10 de mayo, cerrando una edición que destacó por la intensidad de sus enfrentamientos musicales y la conexión entre los artistas participantes.

La final arrancó con una diferencia mínima en el marcador entre los equipos “Consentidos” y “Favoritos”, lo que convirtió cada duelo en una presentación decisiva. A lo largo de la noche hubo interpretaciones de música regional, mariachi, pop y urbano, además de invitados especiales.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Gente de Zona, quienes se unieron al escenario para interpretar algunos de sus éxitos junto a los concursantes. Más adelante, Mau y Ricky también sorprendieron al público con una participación especial durante uno de los duelos.

Entre los momentos más emotivos, Jorge D'Alessio le dedicó unas palabras a su madre, a quien agradeció por todo lo que hizo por él y su hermano. Además, expresó que sabe que su mamá guardó muchas cosas durante años y que vivió en una época en la que, para muchas mujeres, aprender a callar era parte de su realidad.

Foto: Captura de video

La noche continuó con un intenso Duelo de Mariachi en el que Esteban Loaiza sorprendió al público con una interpretación de “Volver, Volver”, mientras que Walo Silvas puso a cantar a todos con “Mujeres Divinas”. El equipo “Favoritos” logró sumar dos puntos.

Más adelante llegó el Duelo Regional, donde Mayte Lascurain interpretó “El Amor de su Vida”, mientras que Isabel Lascurain emocionó con “El Amor de mi Herida”. En esta ocasión, “Consentidos” consiguió imponerse.

Foto: Captura de video

El ambiente cambió completamente con el Duelo Urbano, que contó con la aparición especial de Mau y Ricky, quienes interpretaron “La Boca” junto a Raúl Roma. Como respuesta, José Luis Roma presentó “Te Quiero”, pero finalmente “Favoritos” volvió a llevarse la ventaja y sumó otro punto.

En el segundo Duelo de Mariachi, Alex Fernández destacó con “Sombras”, mientras que Camila Fernández respondió con “Acá Entre Nos”. El enfrentamiento terminó en empate, permitiendo que ambos equipos añadieran puntos a su marcador.

Todo se definió en el Duelo Final. “Consentidos” apostó por una emotiva interpretación de “A Mi Manera”, mientras que “Favoritos” cerró la competencia con “La Copa de la Vida”, presentación que terminó inclinando la balanza a su favor.

¿Quién ganó Juego de Voces 2026?

El equipo “Favoritos” se coronó campeón en la gran final de Juego de Voces tras una cerrada competencia llena de emoción y duelos musicales.

La final fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores del programa celebraron las actuaciones y destacaron el nivel artístico que mostró esta temporada.

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