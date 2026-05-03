Los D’Alessio hablan de adicciones y del momento que marcó su historia familiar

La semifinal de Juego de Voces 2026 se convirtió en una de las emisiones más reñidas de la temporada, con los equipos Favoritos y Consentidos disputando punto a punto su pase a la gran final. En un momento de la competencia, Jorge D’Alessio abrió su corazón en una conversación marcada por la emoción, donde recordó uno de los momentos más difíciles de su vida.

En el segmento de Angelical, el cantante Jorge D’Alessio recordó que a sus escasos 20 años estuvo hundido en las adicciones y cómo su hermano Ernesto lo apoyó.

Jorge habló sobre la etapa más complicada de su vida, mientras Ernesto se mostró conmovido. Angélica Vale le preguntó a Ernesto cómo fue aquel momento en el que vio a su hermano en una situación tan crítica.

Foto: Captura Canal de las estrellas

Ernesto respondió que fue muy doloroso:

Yo pensé que se me iba mi mejor amigo, mi colega. Él tenía un grupo en ese tiempo que se llamaba GAB y no despertaba. Entonces se me ocurrió recordarle, a ver si su subconsciente podía escuchar la voz que él hacía siempre. Y cuando empecé a cantarle, él quiso contestarme”.

Y está vivo”, añadió.

A partir de ahí, tomaron la decisión de cambiar su vida por completo. “El tema del deporte lo utilicé para nunca más caer en una adicción”.

Foto: Captura Canal de las Estrellas

Ventaja momentánea para los Consentidos

Tras el empate registrado en la emisión anterior, ambas escuadras salieron al escenario con una estrategia más agresiva y una producción reforzada con acompañamiento de orquesta sinfónica, buscando marcar diferencia en la puntuación general.

La jornada abrió con Raúl Roma interpretando “New York, New York”, mientras Jorge D’Alessio respondió con “No voy en Tren”. El resultado terminó dividido, aunque los Consentidos lograron una ligera ventaja en la puntuación.

Más adelante, Isabel Lascurain y José Luis Roma protagonizaron otro enfrentamiento donde el equipo Consentidos volvió a imponerse, sumando puntos clave en la competencia.

El equipo Favoritos respondió en el siguiente bloque con presentaciones de Mayte Lascurain y Walo Silvas, logrando equilibrar parcialmente el marcador tras una actuación destacada.

El duelo entre Esteban Silvas y Alex Fernández también elevó la tensión, con interpretaciones que mantuvieron al público dividido y a los Favoritos sumando en la tabla.

Cierre con ensambles decisivos

En la recta final, los enfrentamientos individuales dieron paso a los ensambles grupales, donde ambos equipos ofrecieron presentaciones corales que definieron el rumbo de la jornada.

El resultado final dejó a los Consentidos nuevamente al frente de la competencia, mientras los Favoritos quedaron a solo unos puntos de alcanzar el empate previo a la gran final, manteniendo abierta la disputa por el título.

cva