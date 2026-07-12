Juan Osorio descarta volver a trabajar con Pablo Montero tras señalar sus problemas con el alcohol

Juan Osorio es uno de los productores de telenovelas más reconocidos del entretenimiento. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras del espectáculo; sin embargo, también ha vivido experiencias que marcaron su relación laboral con algunos artistas.

Recientemente, el productor habló sobre los actores con los que no tendría intención de trabajar y mencionó a Pablo Montero, a quien señaló por situaciones relacionadas con su comportamiento y sus presuntos problemas con el alcohol.

Foto Instagram: juanosorio.oficial

¿Por qué Juan Osorio decidió no trabajar otra vez con Pablo Montero?

La relación profesional entre ambos surgió durante la realización de la bioserie “El último rey: el hijo del pueblo”, estrenada en 2022, producción en la que Pablo Montero interpretó a Vicente Fernández bajo la dirección de Juan Osorio.

Durante el desarrollo del proyecto surgieron versiones sobre dificultades en el rodaje debido a la actitud del cantante y actor.

Foto Instagram: pablomoficial

El productor explicó que se sintió decepcionado porque había confiado en Montero para encabezar la serie y consideró que algunas acciones afectaron el compromiso requerido para una producción de esa importancia.

Estoy muy lastimado, me falló, confié en él. Tú no puedes dejar responsable una serie en el último día, el último final, dejarte colgado y que te gane el vicio o la parranda, no puedes. Es una falta de respeto”, expresó Juan Osorio durante una entrevista con Paul Stanley.

El productor señaló que una de las situaciones que más le afectó fue sentir que el esfuerzo que realizó para que Montero fuera elegido como protagonista no fue correspondido de la misma manera.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué otra actriz mencionó Juan Osorio?

Además de hablar sobre Pablo Montero, Juan Osorio también mencionó a la actriz Julieta Rosen como otra persona con la que no contemplaría trabajar nuevamente.

La intérprete, reconocida por su participación en producciones durante las décadas de los años 80 y 90, actualmente se encuentra alejada de los reflectores y vive fuera de México.