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Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 8 del Tour de Francia 2026

Sigue los detalles de la etapa 8, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en tercer lugar general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, etapa 8 del Tour de Francia 2026, sábado 11 de julio
Isaac del Toro, etapa 8 del Tour de Francia 2026, sábado 11 de julioAFP
ETAPA 8 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
Un total de 176 corredores, tomaron salida en la Etapa 8 del Tour de Francia 2026
Un total de 176 corredores, tomaron salida en la Etapa 8 del Tour de Francia 2026Reuters
173 KmALCANZAN AL FUGADO

Los perseguidores Jakub Otruba y Thibaut Guernalec alcanzaron al corredor de Lotto; el pelotón está a 1'52" 

176 KmEMPRENDE UN ATAQUE

Liam Slock (Lotto) se adelanta, hay dos perseguidores Jakub Otruba y Thibaut Guernalec; el pelotón está a 43 segundos 

Así es la Etapa 8 del Tour de Francia 2026
Así es la Etapa 8 del Tour de Francia 2026Tour de Francia
177 KmNO DAN LIBERTAD

El pelotón les da al alcance, no permiten que pase lo de ayer, cuando la fuga duró 157 kilómetros

180 KmDOS A LA FUGA

De los 176 corredores que toman salida, Jakub Otruba vuelve a lanzar una ofensiva como la de ayer, pero ahora con Thibaut Guernalec

¡¡¡INICIA LA ETAPA 8 DEL TOUR DE FRANCIA 2026!!!
¡¡¡INICIA LA SALIDA ESCALONADA!!!

Isaac del Toro porta el 'maillot' blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes

La etapa de este sábado 11 de julio de 2026 es considerada de transición y de recuperación para los ciclistas, con miras a afrontar etapas de montaña

La Etapa 8 tendrá una salida neutralizada a las 5:15 de la mañana y una llegada a las 9:20 de la mañana, tiempos de la CDMX.

¿Es ideal para el mexicano Isaac del Toro? En teoría no, debido a que es para los velocistas, así como fue la Etapa 7, aunque esta tendrá puertos de montaña

El Tour de Francia 2026 continúa este sábado 11 de julio, con la Etapa 8 que tendrá de inicio Périgueux y con meta en Bergerac, con una longitud de 180.4 kilómetros

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 8 del Tour de Francia 2026!

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