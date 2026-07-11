Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 8 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 8, donde el mexicano Isaac del Toro se encuentra en tercer lugar general
Los perseguidores Jakub Otruba y Thibaut Guernalec alcanzaron al corredor de Lotto; el pelotón está a 1'52"
Liam Slock (Lotto) se adelanta, hay dos perseguidores Jakub Otruba y Thibaut Guernalec; el pelotón está a 43 segundos
El pelotón les da al alcance, no permiten que pase lo de ayer, cuando la fuga duró 157 kilómetros
De los 176 corredores que toman salida, Jakub Otruba vuelve a lanzar una ofensiva como la de ayer, pero ahora con Thibaut Guernalec
Isaac del Toro porta el 'maillot' blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes
La etapa de este sábado 11 de julio de 2026 es considerada de transición y de recuperación para los ciclistas, con miras a afrontar etapas de montaña
La Etapa 8 tendrá una salida neutralizada a las 5:15 de la mañana y una llegada a las 9:20 de la mañana, tiempos de la CDMX.
¿Es ideal para el mexicano Isaac del Toro? En teoría no, debido a que es para los velocistas, así como fue la Etapa 7, aunque esta tendrá puertos de montaña
El Tour de Francia 2026 continúa este sábado 11 de julio, con la Etapa 8 que tendrá de inicio Périgueux y con meta en Bergerac, con una longitud de 180.4 kilómetros
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 8 del Tour de Francia 2026!