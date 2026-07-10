“No vi algo así en 28 años”; el Pentágono devela más archivos ovni

El Pentágono reveló un nuevo paquete de archivos relacionados sobre Objetos Voladores No Identificados (ovnis) integrado por 14 documentos, 19 videos, cuatro audios y tres imágenes.

En la cuarta entrega de material desclasificado sobre el tema en la presente administración de Donald Trump, destaca el reporte de 2019, de un piloto militar que, al sobrevolar una zona sin precisar del este de Estados Unidos junto con otros cuatro tripulantes (entre ellos personal castrense y civiles), registró un objeto misterioso que describió “como nada que yo haya visto en 28 años de servicio”.

Reproducir El operador describió el avistamiento de un cuerpo pequeño de geometría aparentemente rectangular.

“Era un objeto pequeño que estaba bajo nosotros y que parecía viajar en línea recta en dirección opuesta a la nuestra y a gran velocidad. Lo seguí durante unos 10 o 15 segundos antes de que comenzara a grabarlo. Cuando quise acercar el lente para obtener una mejor resolución, el objeto salió de mi punto de vista y ya no lo pude captar”, reportó oficialmente.

En su análisis después del vuelo, agregó que el objeto parecía ser rectangular y que otros testigos con igual o mayor experiencia tampoco estaban seguros de qué podría ser el objeto.

Otro archivo es uno proporcionado por el Departamento de Energía en el que se reporta un objeto no identificado sobre las instalaciones de armas nucleares conocidas como Pantex, cerca de Amarillo, Texas, en septiembre de 2015. El documento incluye el testimonio de dos oficiales que persiguieron al objeto volador mientras las instalaciones nucleares activaban protocolos de protección.

Un ovni fue visto sobre las instalaciones de seguridad nuclear Pantex, ubicadas cerca de Amarillo, Texas. Especial

El documento más reciente es de 2025, de un suceso reportado en China y se trata de un video que capta “un área de contraste que parece ser una estrella de seis puntas” sobre el mar Amarillo.

Son 18 segundos de video grabado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense, se detalla.

Reproducir Los análisis técnicos detallan un área de contraste con una silueta similar a una estrella de seis puntas.

Otro incidente ocurrió en el 2020 sobre el océano Atlántico. Un operador militar estadounidense informó haber observado un objeto, describiendo el fenómeno como de “color oscuro, granate, de aproximadamente 3.6 a 4.5 metros de altura”.

Reproducir El operador militar estadounidense observó un objeto de color oscuro, de forma irregular.

El informe describe el fenómeno “viajando con el viento” y señala que no “maniobró ni cambió de dirección”. También describe el fenómeno como un “globo grande, algo deformado”.