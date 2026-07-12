El habla del silencio. Una estrategia nacional

Por Juan Carlos Arias Andueza*

En la música, los más grandes no se hicieron famosos por amontonar notas, sino por saber cuándo callar. Miles Davis cambió el jazz por las pausas que metía en su trompeta; sabía que detenerse a tiempo dice más que tocar a toda velocidad. John Coltrane dejaba respirar sus canciones para que se entendiera su ritmo, y John Lennon armó Imagine casi sin instrumentos para que el mensaje te llegara directo al corazón. Para ellos, el silencio no era un hueco vacío, sino la mejor manera de hacer que las cosas funcionaran con fuerza y claridad. Es una lección de estrategia que hoy se está aplicando con éxito en el rumbo de nuestro país.

Hoy en día, el escenario internacional nos exige jugar con esas mismas reglas de precisión y mente fría. Con las nuevas políticas de Donald Trump en EU y las crecientes exigencias verdes en los tratados de la UE, los mercados globales ya no premian a los que hacen más ruido, sino a los que actúan con mayor inteligencia y orden. En este entorno tan competitivo, la calma y la planeación se consolidan como herramientas clave. Los países nórdicos han puesto el ejemplo a nivel mundial al incorporar la tranquilidad ambiental como un pilar de su economía. Ciudades como Oslo o Estocolmo han demostrado que trabajar en un entorno tranquilo estimula la innovación, elimina el estrés y eleva la productividad a niveles históricos, convirtiendo la calidad de vida en su mejor carta de presentación para atraer inversiones.

En México, esta visión ya forma parte de una agenda nacional alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, un requisito que el mundo toma cada vez más en cuenta para cerrar tratos. Libros como La melodía del mundo de Caspar Henderson y La inmensidad del mundo de Ed Yong nos recuerdan que el equilibrio y la tranquilidad de los espacios son vitales para preservar la naturaleza, un compromiso clave dentro del ODS 15. Proteger estos entornos no es un lujo, es una inversión directa para que el país siga siendo un socio confiable en el comercio global.

El gobierno y las administraciones locales están traduciendo esto en proyectos reales mediante el ODS 11, enfocado en ciudades sostenibles. La planeación urbana actual está apostando fuerte por la creación de pasos verdes, banquetas amplias y andadores peatonales. Devolver las calles al caminar de los ciudadanos no sólo mejora la salud del ODS 3, sino que activa de manera natural la economía de los barrios. Un entorno pacífico invita a caminar, a convivir y a que los comercios locales prosperen gracias a un flujo de personas mucho más tranquilo y constante.

Por su parte, el sector empresarial mexicano destaca por adoptar esta filosofía dentro de sus metas de crecimiento y el ODS 8, que impulsa el trabajo decente. En las negociaciones internacionales, saber guardar silencio y escuchar se ha vuelto el mejor aliado comercial: permite analizar los movimientos de los mercados externos con la mente fría y cerrar acuerdos más ventajosos sin caer en provocaciones políticas. Al organizar mejor sus transportes y diseñar oficinas tranquilas, las empresas elevan el bienestar de su equipo y potencian su rendimiento, impulsando una industria más humana bajo el ODS 9. Esta capacidad de planeación nos da una enorme ventaja en momentos clave, como las mesas de negociación del T-MEC. Mientras el entorno exterior se llena de declaraciones aceleradas y tensión política, la postura de México debe ser la de un socio estratégico que responde con datos duros, certeza jurídica y proyectos de energía limpia. Guardar la calma frente a las presiones externas nos permite proteger nuestras exportaciones y blindar las inversiones que generan empleo en todo el territorio nacional.

Además, apostar por un desarrollo más tranquilo abre las puertas a sectores económicos de alto valor. La creación de parques urbanos, la transición hacia transportes eléctricos y la rehabilitación de espacios públicos generan miles de empleos directos en construcción, ecoturismo y servicios tecnológicos. Al final, una economía que no genera contaminación auditiva ni estrés ahorra millones de pesos en salud pública y que atrae a empresas globales que buscan establecerse en lugares estables y con alta calidad de vida. Un país que cultiva la armonía frente a la incertidumbre del exterior es un país más unido y con mayor paz social, en total sintonía con el ODS 16. Así como los grandes músicos necesitaban de las pausas para crear canciones perfectas, la madurez económica de México se consolida al generar valor con orden, respeto y visión global. Escuchar el habla del silencio y permitir que el desarrollo avance a un paso firme y seguro es la ruta directa hacia un México próspero, moderno y pleno.

*Analista