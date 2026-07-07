El VIDEO de Jorge D'Alessio besando a una mujer rubia que desató rumores de una nueva relación

Jorge D'Alessio vuelve a ocupar los titulares, pero esta vez no por su carrera musical al frente de MATUTE, sino por un video que comenzó a circular en redes sociales y que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se observa al cantante disfrutando de una reunión en un bar junto a varias personas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que aparece besando apasionadamente a una mujer de cabello rubio, situación que de inmediato provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

La grabación comenzó a compartirse apenas unos meses después de que el propio artista confirmara públicamente el fin de su matrimonio con Marichelo Puente, por lo que muchos relacionaron ambos acontecimientos y comenzaron a preguntarse si el músico ya inició una nueva etapa en el amor.

La separación de Jorge D'Alessio y Marichelo Puente

Fue a principios de abril cuando comenzaron los rumores de una crisis entre Jorge D'Alessio y Marichelo Puente. Lo que inicialmente parecía una especulación terminó siendo confirmado por la expareja.

En aquel momento, el líder de MATUTE compartió un mensaje en el que pidió que no se responsabilizara a la madre de sus hijos por el fracaso de la relación. Incluso dejó claro que él asumía la responsabilidad de lo ocurrido y solicitó respeto para Marichelo.

Desde entonces, tanto él como la actriz optaron por mantener discreción sobre las causas que llevaron a su separación. Ninguno ofreció mayores detalles y evitaron alimentar las versiones que comenzaron a surgir en redes sociales.

Jorge D’Alessio IG

A pesar de ello, durante los meses siguientes circularon distintos rumores, entre ellos versiones que apuntaban a una presunta infidelidad, aunque nunca fueron confirmadas por alguno de los involucrados.

El video que desató rumores de un nuevo romance

En el video difundido por distintos usuarios se aprecia a Jorge D'Alessio conviviendo con amigos mientras de fondo suena "Que vuelva", de Grupo Frontera.

Antes del beso, la mujer rubia aparece cantándole la canción directamente al músico, en un momento que varios internautas interpretaron como una muestra de complicidad entre ambos. Segundos después, ella se acerca y ambos se besan frente a las personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes rápidamente generaron miles de comentarios, pues muchos consideran que podría tratarse de la confirmación de una nueva relación sentimental para el cantante.

Aunque el video no revela cuándo fue grabado, eso no impidió que las especulaciones crecieran en redes sociales.

¿Quién es la mujer rubia que aparece con Jorge D'Alessio?

Semanas atrás, Jorge D'Alessio ya había sido visto acompañado por una mujer rubia durante una reunión con amigos, por lo que algunos usuarios comenzaron a investigar quién era.

Diversas publicaciones señalaron que podría tratarse de Almen (Almendra) Ayala, una profesionista vinculada al mundo del marketing y la industria del entretenimiento.

Sin embargo, la propia Ayala respondió a esos rumores desde sus redes sociales y negó mantener una relación sentimental con el cantante. Además, pidió que cesaran los ataques y comentarios negativos que estaba recibiendo a raíz de las especulaciones.

Usuarios creen que se trata de la misma mujer

Tras la difusión del nuevo video, numerosos internautas volvieron a señalar que la mujer que aparece besando a Jorge D'Alessio tendría un gran parecido con Almen Ayala e incluso aseguraron que sería la misma persona.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada y tampoco existe una declaración oficial por parte del cantante o de la joven que aclare si efectivamente son ellos quienes aparecen en las imágenes.

Jorge D’Alessio responde a rumores de separación con Marichelo IG jorgedalessio

Mientras algunos usuarios dan por hecho que Jorge D'Alessio ya comenzó una nueva relación, otros consideran que todavía es pronto para sacar conclusiones únicamente con base en un video.

Jorge D'Alessio no ha confirmado una nueva relación

Por ahora, Jorge D'Alessio no ha emitido ningún comentario sobre las imágenes que circulan en redes sociales.

Tampoco ha confirmado si mantiene una relación sentimental con la mujer que aparece en el video ni ha dado detalles sobre su situación personal tras la separación de Marichelo Puente.

Lo cierto es que la grabación volvió a colocar al cantante entre las principales tendencias y abrió un nuevo capítulo en las especulaciones sobre su vida privada.

Mientras tanto, habrá que esperar si en los próximos días alguno de los involucrados decide aclarar la situación o si el tema queda únicamente como uno más de los rumores que suelen surgir alrededor de las figuras del espectáculo. Hasta ahora, lo único confirmado es la existencia del video y que las identidades y el tipo de relación entre Jorge D'Alessio y la mujer que aparece en él no han sido confirmados públicamente.