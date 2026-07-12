No se trata del peso que pierdes, sino de la vida y la salud que ganas.

Rafael Álvarez Cordero

Hace más de 67 años comentaba a mi padre el absurdo caso de una joven que se sometió a ayuno total durante dos meses, bajó casi 20 kilos, mismos que volvió a ganar tres meses después; mi padre, que era muy sabio, me dijo: tú eres cirujano, ¡búscale! En aquel tiempo, los cirujanos no teníamos papel alguno en el tratamiento de la obesidad, pero buscando encontré una publicación de 1954 de Linner, Nelson y Kremer que informaba de una cirugía realizada en el Hospital Monte Sinaí de Minneapolis; entusiasmado, les envié una carta y me respondieron incluyendo una copia de su artículo publicado en Annals of Surgery.

Y así nació la cirugía de la obesidad, cirugía bariátrica se llama, con las primeras experiencias reproduciendo la técnica de esos cirujanos. Al realizar las primeras operaciones, surgió la crítica y la oposición de algunos colegas, incluso la prohibición de realizarlas por orden del jefe de Servicio en el Hospital General del Centro Médico Nacional. Pero la realidad se impuso, el éxito en el control de la obesidad hizo que más colegas realizaran sus operaciones, y así nació un grupo que se consolidó como Sociedad Mexicana de Cirugía de Obesidad en un Congreso de Cirugía General en Acapulco, Sociedad que se transformó en 1992 en Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (CMCOEM), que agrupa a los especialistas certificados y promueve la educación continua. Y, a lo largo de estos años, este Colegio se ha nutrido de la experiencia y calidad científica de cientos de colegas, que han aportado no sólo sus conocimientos, sino innovaciones tanto en las técnicas como en las formas de abordaje de estas intervenciones; así las técnicas variaron del intestino al estómago, y las operaciones fueron abiertas, luego laparoscópicas, endoscópicas y ahora robóticas, lo que mejora la eficiencia y acorta los tiempos operatorios.

CMCOEM ha estado presente durante 27 años en todo el país, ha participado en reuniones Internacionales, y forma parte de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad IFSO, lo que es muy satisfactorio. Y así llegamos al XXVIII Congreso Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, que se realizó en la luminosa ciudad de Puerto Vallarta. En estos días, cientos de colegas, cirujanos y cirujanas, endoscopistas, psicólogos y terapistas presentaron sus experiencias en las diversas técnicas quirúrgicas, que ahora pueden tener aun mejores resultados con la incorporación de fármacos surgidos de la investigación de los pacientes operados. La enorme satisfacción de los organizadores del Congreso, presidido por el doctor Carlos Zerrweck, comprueba que hemos logrado entender poco a poco ese complejo mundo del individuo obeso, que no sólo sufre los daños de su exceso de grasa y exceso de peso, sino que todo esto afecta su mente y esto tiene graves repercusiones en su vida.

Llama la atención que las autoridades de Salud no han logrado que la educación para la salud desde la primera infancia sea una realidad, y por esto tenemos cifras verdaderamente críticas: 7 de cada 10 adultos sufren sobrepeso u obesidad, y 37.1% de la población adulta y 41% de los adolescentes viven con esta condición. Frente a esto, diversas organizaciones, en particular El Poder del Consumidor, del promotor Alejandro Calvillo, pensaron que si se colocaban etiquetas de alerta en todos los alimentos, los consumidores las leerían, y dejarían de comprar los productos que muestran esas negras advertencias: Exceso de Calorías, Exceso de Grasas, Exceso de Azúcares, etcétera La realidad triste es que nadie o casi nadie lee esas etiquetas y por supuesto nadie deja de comprar, o sea que ese fue un proyecto fallido más en la lucha contra la obesidad.

Por eso en CMCOEM estamos contentos y satisfechos; hemos entendido poco a poco qué es la obesidad y cómo la cirugía puede ayudar, junto con el apoyo psicológico, pero debemos señalar que aún hay mucho terreno por recorrer, sobre todo en la educación para la salud desde el embarazo hasta la edad adulta. ¿Cuál será el futuro del manejo de la obesidad?, sin duda seguirán mejorando las técnicas y enfoques, tanto médicos como quirúrgicos, sabiendo que en contra tendremos siempre la abundante variedad de alimentos que están en todo el país, aún en las poblaciones pequeñas y apartadas.

En lo personal, desde siempre he disfrutado los más sabrosos guisos y platillos en todas partes, y tanto Alicia como yo tenemos maravillosos recuerdos de comidas o cenas que hemos disfrutado cumpliendo las normas de la buena alimentación.

Y usted, estimado lector, ¿disfruta plenamente sus comidas?, es uno de los placeres que nos ofrece la vida, sobre todo en este México.