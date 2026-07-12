Frentes Políticos / 12 de julio de 2026

1. Esperanzados. El pueblo de México espera justicia real. La primera etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta, impulsada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, recorrió cinco estados con la participación de los ministros Lenia Batres, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa, además de jueces, abogados y comunidades indígenas. Escuchar a la ciudadanía fortalece la legitimidad institucional, pero la confianza no se recuperará con foros, sino con sentencias oportunas, transparencia y un acceso efectivo a la justicia. El desafío de la Corte apenas comienza: convertir propuestas en resultados tangibles. Palabras sobran.

2. Nivel alarmante. Las capturas llegaron. La tranquilidad, no. La detención de tres presuntos responsables del atentado contra la precandidata de Yautepec, Sandra Fernández, representa un avance ministerial, pero no modifica el dato más revelador para el gobierno de Morelos, bajo la conducción de Margarita González Saravia, pues el crimen organizado fue capaz de convertir una transmisión del Mundial en escenario de una ejecución múltiple con saldo de dos muertos y nueve heridos. La investigación avanza, pero el golpe ya expuso la capacidad de los grupos criminales para desafiar al Estado en espacios públicos. Lo antes inimaginable.

3. Una buena. Entre tantas noticias adversas hay cifras que merecen atención. Baja California se colocó como líder nacional en generación de empleo formal durante el primer semestre de 2026, con más de 76 mil nuevos puestos registrados ante el IMSS, encabezado por Zoé Robledo. El crecimiento se concentró principalmente en Tijuana y Mexicali, impulsado por sectores como servicios, construcción y comercio. Para la administración de Marina del Pilar Ávila el dato representa un activo político difícil de discutir. La economía, cuando ofrece resultados medibles, habla con más fuerza que cualquier discurso. De eso se trata gobernar.

4. Experiencia. Ricardo Monreal puso sobre la mesa una advertencia que conviene escuchar antes de que las ambiciones descompongan la alianza oficialista en Chihuahua. Tras el amago del PVEM de condicionar su respaldo a favor de Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador de Morena llamó a evitar la arrogancia y privilegiar el diálogo. Definió el episodio como un “accidente en el camino”, mas no una ruptura, y recordó que ninguna fuerza gana aislándose de sus aliados. En tiempos de definiciones, la política exige más negociación que imposiciones. Monreal, una vez más, apuesta por la prudencia antes que por el choque. ADN conciliador.

5. Incógnitas. Casi dos años después del asesinato de Héctor Melesio Cuén el caso sigue atrapado entre versiones y una investigación que avanza sin ofrecer respuestas públicas a la familia. El hijo del exrector de la UAS reclama que la FGR no le ha informado sobre el estado de las indagatorias, pese a reiteradas solicitudes. El expediente dejó de ser un asunto local desde que se vinculó con la captura de El Mayo Zambada y las contradicciones sobre el lugar del crimen. La carpeta permanece abierta, dice la Fiscalía. Lo que sigue cerrado es la certeza sobre cuándo habrá resultados en esta eterna indagatoria.