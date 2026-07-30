¿Cómo y dónde votar en La Casa de los Famosos México 2026? Guía para salvar a tu habitante favorito

La Casa de los Famosos México comenzó a ponerse intensa, luego de que este miércoles 29 de julio, se realizara la primera ronda de nominaciones de la temporada. Después de que los habitantes ingresaron al confesionario para repartir puntos, quedaron definidos los primeros participantes que podrían abandonar la casa.

La lista de nominados de esta semana quedó conformada de la siguiente manera:

Yanet García: 16 puntos.

Mariana Ochoa: 9 puntos.

Arantza Ruiz: 8 puntos.

Ximena Herrera: 5 puntos.

Luis Chaparro: 3 puntos.

Memo Schutz: 3 puntos.

Ahora será la audiencia quien tendrá la decisión de apoyar a su favorito y ayudarlo a permanecer dentro del reality.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

¿Dónde se puede votar por los habitantes?

Los seguidores del programa podrán emitir sus votos únicamente a través de la página oficial de La Casa de los Famosos México, ingresando al apartado identificado como “VOTA” durante los horarios habilitados por la producción.

Otra forma de acceder directamente a la plataforma es mediante el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo de las galas. Al escanearlo, los usuarios serán dirigidos al sitio oficial para participar en la dinámica.

¿Cómo votar para salvar a tu participante favorito?

El proceso es sencillo:

Ingresa al sitio oficial de La Casa de los Famosos México.

Selecciona la sección “VOTA”.

Elige al habitante que deseas apoyar.

Confirma tu elección y espera la validación del sistema.

Los usuarios con suscripción a ViX Premium podrán contar con más oportunidades de voto durante los días en que la producción mantenga abierta la votación.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿El público vota para eliminar o para salvar?

Una de las dudas más frecuentes entre los seguidores es el objetivo de la votación. En esta temporada, la audiencia no vota directamente para expulsar a un participante, sino para salvar al habitante que desea que continúe en la competencia.

El famoso que reciba mayor respaldo del público tendrá más posibilidades de permanecer dentro de la casa, mientras que el concursante con menor cantidad de votos será quien abandone el reality durante la gala de eliminación.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Cuántos votos puede emitir cada persona?

La cantidad de votos disponibles depende del lugar desde donde participe el espectador:

México: los usuarios cuentan con un voto gratuito y pueden obtener hasta 10 votos adicionales con una cuenta de ViX Premium.

Otros países de Latinoamérica: los votos están disponibles mediante una cuenta de ViX Premium, con la posibilidad de emitir hasta 10 sufragios.

Los seguidores pueden distribuir sus votos entre distintos habitantes o utilizarlos todos para apoyar a un solo participante.