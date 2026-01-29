Montserrat Oliver denuncia acto de racismo en EU al intentar comprar un caballo

En medio de las redadas migratorias en Estados Unidos y la ola de discriminación y racismo que se vive en ese país contra distintas comunidades, entre estas la latina, Montserrat Oliver sorprendió al compartir una experiencia personal poco agradable que vivió recientemente en territorio norteamericano.

La conductora y modelo reveló que fue víctima de un acto de discriminación que, según su percepción, estuvo relacionado con su nacionalidad mexicana.

Durante una reciente aparición en un programa de televisión, Oliver habló sobre las actitudes racistas que, aseguró, aún enfrentan muchos mexicanos en territorio estadounidense, y relató un episodio que vivió cuando intentó comprar un caballo, una de sus grandes pasiones.

Un trato inesperado

Montserrat explicó que había agendado una cita con la dueña del caballo para concretar la compra, sin embargo, el encuentro fue cancelado de último momento y sin ninguna explicación, lo que despertó sus sospechas.

“Me hicieron ese racismo, Dios mío”, expresó la conductora, dejando ver su sorpresa ante la situación.

Aunque no pudo confirmar las razones del rechazo, no descartó que su origen mexicano haya influido en la decisión de la vendedora.

Lejos de quedarse con la frustración, Montserrat buscó una alternativa para poder quedarse con el animal y fue entonces cuando pidió ayuda al esposo de una amiga, quien finalmente compró el caballo a su nombre.

“Lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’ y ya lo tengo”, contó entre risas, demostrando que logró resolver la situación pese al mal momento.

La conductora confesó que, hasta ahora, sigue sin saber qué motivó realmente la cancelación de la venta.

“No sé si pensó que no sabía mucho de caballos, o si dijo: ‘Es mexicana, no se lo vendo’. No sé qué pasó por su cabeza, pero el caballo ya lo tengo yo”, comentó.

A pesar de lo ocurrido, Oliver decidió no confrontar a la mujer.

“Con la situación como está, mejor me quedo calladita”, afirmó.

Montserrat Oliver también aprovechó para señalar que este tipo de actitudes no son casos aislados y compartió una experiencia que vivió su hermana al cruzar la frontera.

“Mi hermana venía de Monterrey, traía placas de México y un hombre le hizo la señal de dispararle solo por eso”, relató, visiblemente preocupada.

Para la conductora, este tipo de comportamientos reflejan un problema más profundo, un rechazo para la comunidad latina e incluso actos que caen en el odio.

