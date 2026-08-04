Las aterradoras experiencias paranormales que Cynthia Klitbo contó en La Casa de los Famosos

La llegada de una ouija a La Casa de los Famosos México 2026 generó distintas reacciones entre los habitantes durante la madrugada del martes.

Mientras algunos aceptaron participar en la dinámica propuesta por Fede Vigevani, Cynthia Klitbo prefirió negarse. La actriz explicó que su decisión no tenía que ver con el juego, sino con varias experiencias paranormales que asegura haber vivido durante los años que habitó una casa en Taxqueña.

Frente a sus compañeros, Klitbo contó que esos episodios cambiaron por completo su forma de ver este tipo de prácticas.

Cynthia Klitbo explicó por qué decidió no participar en la sesión de ouija. IG laklitbocynthia

La experiencia que hizo que Cynthia Klitbo se alejara de la ouija en La Casa de los Famosos

Todo comenzó cuando Fede Vigevani reunió a varios habitantes para utilizar la ouija, luego de que el público votara para permitir el ingreso del tablero al reality.

Aldo Rendón, Luis Chaparro, Brianda, Arantza y Moisés aceptaron participar en la sesión. Cynthia Klitbo, en cambio, permaneció sentada a unos metros y dejó claro que no pensaba acercarse.

Cuando le preguntaron el motivo, explicó que durante casi una década vivió en una casa donde ocurrieron situaciones que nunca pudo explicar.

Según relató, los problemas comenzaron después de que personas relacionadas con una expareja de origen cubano realizaran prácticas vinculadas con la palería dentro del inmueble.

La actriz aseguró que, con el paso del tiempo, la situación se volvió tan complicada que terminó abandonando la propiedad.

"Me tuve que acabar cambiando de casa porque no se podía con todos los entes y el portal que habían abierto".

Reproducir Las madrugadas entre los habitantes son el momento perfecto para contar historias de miedo.

La casa embrujada de Taxqueña de la que huyó Cynthia Klitbo

Durante la conversación con sus compañeros, Cynthia Klitbo recordó algunos de los episodios que, según ella, ocurrieron mientras vivía en esa casa.

Uno de los primeros fue el ruido constante que escuchaba en una escalera de herrería. En una ocasión, dos amigos pasaban la noche con ella cuando los tres oyeron golpes que parecían recorrer los escalones. Incluso, su perro comenzó a ladrar hacia un punto donde, aparentemente, no había nadie.

Con el paso de los meses comenzaron otros hechos que llamaron su atención.

La actriz recordó que una noche varios productos del baño aparecieron fuera de su lugar sin que hubiera una explicación aparente. En otra ocasión, aseguró que algunos vasos de la cocina se rompieron durante la madrugada cuando nadie estaba cerca.

Sin embargo, el momento que más la marcó ocurrió durante un apagón.

Mientras buscaba algunas cosas en el vestidor con ayuda de una lámpara, sintió que había alguien detrás de ella.

"Yo sentí una cosa parada aquí atrás de mí".

Klitbo explicó que decidió no voltear y salir del lugar de inmediato porque sintió que había una presencia en la habitación.

La actriz recordó una experiencia que vivió en una casa de Taxqueña. IG laklitbocynthia

La llamada que recibió después de vender la casa

La historia no terminó cuando dejó aquella vivienda.

Tiempo después de vender la propiedad, la nueva dueña se puso en contacto con ella para hacerle una pregunta inesperada.

Según contó la actriz, quería saber si durante el tiempo que vivió ahí también había visto a una figura que, presuntamente, aparecía dentro de la casa.

Durante esa conversación también le comentó que, mientras realizaban trabajos para ampliar la cisterna, encontraron una bolsa negra con un esqueleto humano en su interior.

Klitbo relacionó ese hallazgo con las prácticas de palería de las que había hablado anteriormente, ya que algunas variantes de esta tradición religiosa afrocubana utilizan restos humanos obtenidos de cementerios durante ciertos rituales.

La ouija llegó a La Casa de los Famosos México por decisión del público. IG laklitbocynthia

No es la primera vez que Cynthia Klitbo habla de fenómenos paranormales

Aunque volvió a recordar estas experiencias dentro de La Casa de los Famosos México, la actriz ya había compartido varios de estos relatos en una entrevista con Yordi Rosado.

En aquella conversación también mencionó otros episodios que asegura haber vivido durante una temporada de la obra Orinoco, presentada en el Teatro Helénico.

Klitbo contó que tanto ella como otra integrante del elenco aseguraban ver una silueta en uno de los palcos del teatro, a pesar de que ese espacio permanecía cerrado con cadena y candado durante las funciones.

La actriz también explicó que desde niña estuvo en contacto con distintas manifestaciones espirituales debido a que pasó parte de su infancia en Brasil, donde presenció ceremonias de candomblé.