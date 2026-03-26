Roxana Castellanos habla sin filtros sobre la polémica de ‘Enrollados’

La cancelación de ‘Enrollados’, el esperado show que reuniría a parte del elenco original de Otro Rollo, sigue dando de qué hablar. Esta vez fue Roxana Castellanos quien decidió romper el silencio y hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió detrás del fallido proyecto, dejando al descubierto tensiones, acuerdos inconclusos y una fractura que parece definitiva.

¿Qué paso con el show de ‘Enrollados’?

Lo que comenzó como una propuesta nostálgica para revivir el éxito de Otro Rollo, encabezado por Adal Ramones, terminó convertido en un conflicto mediático. La gira 'Enrollados' prometía reunir a figuras queridas por el público, pero problemas con la producción y desacuerdos internos provocaron su cancelación antes de consolidarse.

La actriz confirma que no hay acuerdo final con las productoras. IG enrolladosenvivo

Aunque inicialmente se habló de “ajustes logísticos”, las recientes declaraciones de Roxana Castellanos apuntan a una realidad más compleja. La actriz confirmó que, si bien existen conversaciones con las empresas involucradas, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo.

¿Qué dijo Roxana Castellanos?

Uno de los puntos más delicados gira en torno a los anticipos económicos. Castellanos reveló que algunos integrantes del elenco recibieron pagos por adelantado, lo que ahora se ha convertido en un tema legal.

En su caso, dejó claro que no está dispuesta a devolver ese dinero, ya que tuvo que rechazar otros proyectos laborales para comprometerse con la gira. Además, aseguró que actualmente enfrenta gastos legales derivados de esta situación.

Yo perdí trabajo y sigo pagando abogados”, expresó, evidenciando el impacto que tuvo la cancelación en su economía personal.

Revela que recibió un anticipo que no está dispuesta a devolver.

Al mismo tiempo, destacó que una de las principales preocupaciones del equipo era garantizar que el público recuperara su dinero. Según explicó, la mayoría de los boletos ya han sido reembolsados, aunque todavía existen algunos casos pendientes en distintas regiones del país.

¿Roxana Castellanos demandará a Adal Ramones?

Sobre su relación con Adal Ramones, Roxana fue clara pero cautelosa. Aseguró que no existe un conflicto directo, aunque reconoció que no han coincidido recientemente. Incluso mencionó que él intentó contactarla para reunirse, pero no lograron concretar el encuentro.

Su relación con Adal Ramones es distante, pero sin pleito directo. IG enrolladosenvivo

Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que las conexiones dentro del grupo ya no son las mismas. Castellanos admitió que mantiene mayor cercanía con otros excompañeros, marcando una diferencia en las dinámicas actuales.

Cada quien sus culpas”, lanzó, en una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia lo ocurrido tras bambalinas.

El equipo priorizó el reembolso a los fans afectados. Captura de pantalla de Instagram (Foto: enrolladosenvivo)

¿El elenco de Otro Rollo se siguen hablando?

Uno de los momentos más contundentes de sus declaraciones fue cuando habló del futuro del proyecto. Lejos de dejar abierta la puerta a una reconciliación, Roxana fue tajante: la gira, tal como fue concebida, ya no tiene posibilidad de retomarse.

Eso está fracturadísimo. No hay forma”, afirmó, descartando cualquier regreso bajo el concepto original.

Aunque no se cierra a colaborar nuevamente con algunos de sus excompañeros, dejó claro que la marca y la idea de 'Enrollados' han quedado atrás. A pesar del tono directo de sus declaraciones, Roxana Castellanos insistió en que no busca confrontaciones personales. Reiteró que siempre ha sido profesional y que no tiene conflictos abiertos con nadie, aunque reconoció que las circunstancias actuales han complicado cualquier intento de retomar el proyecto.

Descarta un regreso de “Enrollados” bajo su formato original. IG enrolladosenvivo

La polémica en torno a 'Enrollados' también ha puesto sobre la mesa las dificultades que enfrentan producciones de este tipo, donde la nostalgia, las expectativas del público y los intereses económicos pueden chocar.

Lo que prometía ser un reencuentro lleno de risas terminó convirtiéndose en un caso mediático que revela el lado menos visible del entretenimiento: negociaciones fallidas, compromisos rotos y relaciones que cambian con el tiempo. Por ahora, 'Enrollados' queda como una idea que no logró materializarse, y aunque algunos aún guardan esperanza, todo indica que este capítulo está, al menos por ahora, completamente cerrado.