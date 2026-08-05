¿Qué le pasó? Foto de Jennifer Lopez junto a sus hijos en Italia causa alarma entre sus fans 

Jennifer Lopez volvió a captar la atención de sus millones de seguidores, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto musical o cinematográfico. La cantante y actriz estadounidense compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en Italia junto a sus hijos mellizos, Max y Emme, y una de las fotos terminó generando preocupación entre sus fans.

La también empresaria viajó al país europeo para disfrutar del verano antes de que sus hijos comiencen una nueva etapa académica. En las publicaciones, la familia aparece recorriendo distintos lugares, disfrutando del paisaje y pasando tiempo juntos, algo que fue bien recibido por la mayoría de sus seguidores.

Sin embargo, entre todas las postales hubo una que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

La imagen que desató la preocupación

En una de las fotografías, Jennifer Lopez aparece sentada en una terraza con un atuendo casual mientras posa para la cámara. Lo que llamó la atención de los usuarios fue la apariencia de uno de sus hombros, ya que parecía verse en una posición poco habitual.

En cuestión de horas comenzaron a aparecer comentarios preguntando si la artista estaba lesionada o si la foto había sido modificada digitalmente.

Algunos internautas escribieron mensajes como: "¿Eso es inteligencia artificial? ¿Qué pasó con su hombro?", mientras otros bromearon diciendo que parecía que se lo había dislocado al intentar conseguir el mejor ángulo para la selfie.

También hubo quienes pidieron no sacar conclusiones apresuradas y recordaron que la perspectiva, la postura del cuerpo o incluso el movimiento al momento de tomar una fotografía pueden provocar este tipo de efectos visuales.

Jennifer Lopez Instagram

Hasta ahora, Jennifer Lopez no ha respondido a las especulaciones ni ha explicado si existe alguna razón detrás del aspecto de su hombro en esa imagen.

El debate volvió a centrarse en su apariencia física

La conversación alrededor de la fotografía también revivió otro tema que ha acompañado a Jennifer Lopez durante años con los rumores sobre posibles procedimientos estéticos.

A lo largo de su carrera, la artista ha sostenido que no se ha sometido a cirugías plásticas invasivas ni utiliza Botox o rellenos faciales. En distintas entrevistas ha explicado que el cuidado de su piel y su apariencia son resultado de hábitos constantes.

¿Jennifer López se operó? La actriz desata rumores sobre su físico IG jlo

Entre ellos menciona el uso diario de protector solar desde muy joven, una alimentación controlada, rutinas de ejercicio intensas, el baile como parte de su estilo de vida, además de mantener una disciplina en el descanso y el cuidado facial.

Pese a ello, el tema sigue generando opiniones divididas.

Lo que opinan algunos especialistas

Diversos cirujanos plásticos y médicos estéticos que han analizado públicamente la evolución física de Jennifer Lopez consideran que, si bien no existen cambios drásticos, sí podría haberse sometido a procedimientos estéticos discretos.

Entre las posibilidades que suelen mencionar están una rinoplastia muy sutil realizada hace años, tratamientos para estimular la producción de colágeno mediante radiofrecuencia, láser, ultrasonido o microneedling, además del posible uso de pequeñas dosis de toxina botulínica o rellenos faciales para conservar el volumen y suavizar líneas de expresión.

Otros especialistas incluso han planteado la posibilidad de una blefaroplastia o un mini lifting facial, aunque ninguno de estos procedimientos ha sido confirmado por la propia cantante.

Jennifer Lopez IG

En contraste, los expertos coinciden en que el físico atlético de Jennifer Lopez difícilmente sería resultado de cirugías corporales importantes, pues atribuyen su figura al entrenamiento de fuerza y a la actividad física constante que mantiene desde hace décadas.

Mientras tanto, la fotografía continúa acumulando reacciones en redes sociales. Algunos seguidores creen que únicamente se trata de un efecto provocado por la postura y el ángulo de la cámara, mientras otros mantienen la duda sobre lo que realmente ocurrió con la imagen. Lo cierto es que, una vez más, Jennifer Lopez logró convertirse en tendencia incluso durante unos días de descanso junto a sus hijos.