¿Eres tú Hugh Jackman?: Quién es quién en La Muerte de Robin Hood

La película La Muerte de Robin Hood llega a las salas de cine el 19 de junio de 2026. El director Michael Sarnoski propone una lectura totalmente distinta del legendario forajido inglés. La cinta abandona el clásico tono aventurero para entregar una historia íntima y violenta sobre un hombre perseguido por su oscuro pasado.

El actor australiano Hugh Jackman protagoniza esta cruda versión histórica. La trama plantea una pregunta poco explorada en la pantalla grande: ¿qué ocurre cuando el héroe envejece y enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones?

Robin Hood en el bosque. Foto: Lyrical Media

Un forajido marcado por la culpa y el arrepentimiento

La narrativa se sitúa alrededor del año 1247. Robin Hood aparece como un hombre sumamente cansado, aislado y marcado por décadas de extrema violencia. Los alegres compañeros que alguna vez caminaron a su lado desaparecieron tiempo atrás y el antiguo héroe ahora vive considerado como un paria.

Durante un duro enfrentamiento armado, el arquero recibe heridas graves. Encuentra refugio en una comunidad alejada, liderada por un misterioso leproso y una joven traumatizada. Ambos personajes cambian por completo el rumbo de la vida del protagonista.

Lejos de las tradicionales hazañas heroicas, la producción cinematográfica explora la culpa, la redención y el arrepentimiento. El cineasta Michael Sarnoski, reconocido por cintas como Pig y Un Lugar en Silencio: Día Uno, descartó filmar otra versión convencional del famoso justiciero.

Robin Hood afilando un tronco. Foto: Lyrical Media

El director explicó que la verdadera historia arranca justo cuando termina la leyenda. Robin Hood sobrevivió a su época criminal y participó en la creación de un mito que ahora carga como una maldición sobre su cuello. Vive atormentado por las acciones letales que marcaron su vida.

Esta obra cinematográfica evita los lugares comunes de los relatos de época. Sarnoski expone crudamente las secuelas psicológicas que deja el ejercicio constante de la violencia. Plantea cuestionamientos directos sobre el implacable paso del tiempo y la fragilidad de las figuras idolatradas por el pueblo.

Cuando el director terminó el guion, supo que solo Hugh Jackman podía interpretar al complejo protagonista. El histrión confesó que la primera lectura del texto lo conmovió profundamente. Aseguró que esta actuación representa un reto distinto a cualquier otro héroe que interpretó en el pasado.

Robin Hood tendido en el suelo. Foto: Lyrical Media

Hugh Jackman elogió públicamente la profunda comprensión que el guionista demostró sobre la psique del mítico personaje. El cineasta correspondió los cumplidos y subrayó la capacidad del actor para transitar entre la agresión desmedida y una vulnerabilidad sumamente humana frente a la cámara.

El elenco estelar detrás del mito

La producción rompe con la tradición visual y apuesta por un tono sombrío y muy realista. El diseño de vestuario utiliza colores apagados para reflejar el evidente deterioro físico y emocional del protagonista. La música del compositor Jim Ghedi suma las voces del reparto para crear una experiencia inmersiva.

Más que una clásica cinta de acción, La Muerte de Robin Hood funciona como un drama histórico sobre la memoria y la búsqueda de paz. Para lograr este objetivo, el director reunió a un ensamble actoral de primer nivel internacional que acompaña a Hugh Jackman en la pantalla.

Michael Sarnoski dirige La muerte de Robin Hood. Foto: Lyrical Media

La actriz Jodie Comer da vida a una mujer dedicada a ayudar a Robin durante su doloroso proceso de recuperación física. El actor sueco Bill Skarsgård asume el emblemático rol de Juan el Pequeño, el fiel y gigantesco compañero de andanzas del forajido inglés.

El histrión Murray Bartlett encarna al misterioso leproso que lidera la comunidad secreta. El joven talento Noah Jupe toma un papel central dentro del desarrollo de la historia, mientras que la pequeña Faith Delaney interpreta a una niña severamente marcada por los horrores de la guerra.

Actores y personajes de La Muerte de Robin Hood: