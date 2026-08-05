¿Quién es Naldy Saldaña? La cantante que exhibió en video a su agresor

Naldy Saldaña exhibió en video a quien señaló como su agresor, César Sánchez, el director musical y tecladista de La Bella Luz, grupo de cumbia del que era vocalista.

Todo quedó evidenciado a través de un video de una cámara de seguridad del lugar en donde se encontraban ensayando, en Lima, Perú.

Naldy Saldaña exhibe en video a su agresor

Naldy Saldaña, cantante. Especial

En el clip que circula en redes sociales se observa cómo un hombre intercepta a la víctima y realiza tocamientos bruscos, mientras acerca su cabeza al cuerpo de la joven.

De acuerdo con las declaraciones de la cantante, ella salía del baño cuando el hombre se interpuso en su camino, de modo que trató de esquivarlo, pero, al ver que se acercaba, cubrió su pecho con sus manos. Pese a ello, el hombre la tocó sin su consentimiento.

Saldaña logró liberarse de la situación, pero luego fue abordada nuevamente por el hombre, quien la jaloneó para tocarla en varias partes de su cuerpo.

La joven decidió romper el silencio y denunció públicamente el presunto acoso, por lo que la Fiscalía inició una investigación preliminar, en tanto dictó medidas de protección para la denunciante.

El caso de Naldy Saldaña causa indignación no solo en Perú, sino en el mundo debido a que el video en donde quedó expuesto su agresor dio la vuelta a través de redes sociales.

¿Quién es Naldy Saldaña?

Originaria de Perú, alcanzó gran popularidad al ser una de las voces principales de la agrupación La Bella Luz, una de las orquestas más exitosas del género en aquel país.

El público la aprecia por su interpretación, carisma y presencia en el escenario de la mano del grupo de cumbia.

Esa experiencia y cariño no fue algo fortuito para Naldy Saldaña, puesto que su carrera en realidad la inició desde que tenía 14 años, cuando se integró por un breve periodo a la agrupación Corazón Serrano, dando los primeros pasos como cantante profesional.

Naldy Saldaña, cantante. Especial

Fue en 2023 cuando se unió a La Bella Luz, donde rápidamente se convirtió en una de las integrantes más populares, con temas y popurrís que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además, su presencia en redes sociales también contribuye a su crecimiento, pues ahí suele compartir contenido acerca de sus presentaciones, ensayos y momentos de su carrera musical.

Agresiones previas del director de La Bella Luz

Luego de que expuso su caso, Naldy Saldaña afirmó que lo grabado por las cámaras de seguridad no representa un hecho aislado.

La cantante explicó que enfrentaba episodios constantes de acoso por parte de Sánchez Chavesta durante los ensayos.

En tanto, dijo sentirse desprotegida por los propietarios de la orquesta, quienes justificaron la conducta del músico debido a que es familiar directo del fundador y dueño de la banda, Óscar Custodio Chavesta.

Después de que se dio a conocer la falta de acciones por parte del resto del grupo ante las denuncias de la cantante, la orquesta anunció la separación indefinida de César Sánchez Chavesta de sus labores dentro del grupo, expresando su rechazo a cualquier tipo de violencia y manifestando su solidaridad con la. joven artista.

No obstante, el pronunciamiento de la agrupación llegó semanas después de que la cantante presentara su renuncia y tras la difusión masiva de las imágenes en televisión.

Por lo anterior, las consecuencias para La Bella Luz han sido inmediatas. la productora Del Barrio Producciones hizo pública la suspensión indefinida de la serie de televisión sobre la historia de la banda, argumentando una política de tolerancia cero frente al acoso y la violencia de género.

Asimismo, el programa Mande quien mande de América Televisión canceló la transmisión del certamen en el que buscaban a la nueva integrante del conjunto, sumándose al rechazo generalizado de la industria ante los hechos denunciados por Naldy Saldaña.

Apoyo de los padres de Naldy Saldaña

Ante todo lo expuesto y lo dicho por la propia Naldy Saldaña, sus padres, Gerardo Saldaña y Dermelina Toro, concedieron una entrevista y declararon que apoyaban totalmente a su hija.

Estamos indignados. Nosotros somos del norte. Es una situación muy grave pero esto no se va a quedar así, es demasiado dolor para nosotros", comentó Gerardo.

En medio de todo el ruido mediático, Camila Talavera, exvocalista de la agrupación, salió en defensa de Naldy y aseguró que no es la primera vez que se registran este tipo de casos y que puertas adentro todos saben las experiencias de exintegrantes, pero prefieren "hacerse los locos" ante las denuncias.