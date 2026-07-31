¿Confirma crisis de salud? Luis Miguel reaparece con fotografía en Instagram

Luego de meses de rumores sobre su estado de salud, Luis Miguel reapareció en Instagram con una fotografía que ya es uno de los temas más comentados por los seguidores del ‘Sol de México’.

Esta fotografía marca la primera aparición pública de Luis Miguel tras la ola de especulaciones relacionadas con su salud, las cuales apuntaron a una intervención cardiaca en Nueva York, aunque de esto nada fue confirmado oficialmente ni por el cantante ni por su equipo de trabajo.

Lo último que se supo del ‘Sol’, fue que, a inicios de julio, estuvo de visita en la Ciudad de México, acompañado de Paloma Cuevas. El motivo del viaje, trascendió, fue por la grabación de un comercial.

Ahora, con esta fotografía publicada en su cuenta de Instagram, el cantante vuelve a estar en el centro de la conversación pública.

Hermetismo en torno al estado de salud de Luis Miguel

Luis Miguel reaparece con fotografía en su Instagram. Especial

El hermetismo del entorno del cantante sobre su estado de salud provocó diversas versiones entre admiradores, quienes buscanm, desde ese entonces, señales de su recuperación con cada aparición del cantante.

Los rumores de la supuesta crisis de salud del ‘Sol’, comenzaron en junio pasado. La versión más fuerte apuntó a una intervención cardiaca en una clínica especializada de Nueva York, en donde el cantante estuvo bajo estricta observación médica, acompañado de Paloma Cuevas.

De lo anterior, no hubo confirmación alguna por parte del cantante, lo que contribuyó a que creciera el interés de sus seguidores por buscar señales sobre su estado de salud.

Según trascendió, la intervención se habría realizado en el Hospital Mount Sinai y la recuperación de Luis Miguel fue favorable, con una alta médica incluso antes de lo previsto.

Sin embargo, toda esa información siempre fue extraoficial, lo que mantuvo la incertidumbre por saber qué había pasado con exactitud al cantante.

Fotografía de Luis Miguel en Instagram

Luis Miguel reaparece con fotografía en su Instagram. Especial

Ahora, tras meses de rumores, la madrugada de este 31 de julio Luis Miguel compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen se ve al cantante con una camisa blanca, tomando refresco directamente de una botella, mostrando así, un semblante completamente relajado.

Según el comunicado que publicó junto a la fotografía, se trata de una colaboración con la refresquera, marcando así su regreso a las plataformas digitales.

Más que la emoción por la campaña, usuarios se mostraron felices por ver nuevamente a Luis Miguel aunque sea por medio de una fotografía.

Comentarios de usuarios señalan:

Te amamos Luis Miguel, qué hermosa sorpresa.

Qué sorpresa nos tenías preparada.

Muero de amor de verte de nuevo. Ya regresa a dar conciertos por favor.

Qué maravilla ver esto, felicidad.

Ya saca un álbum nuevo por favor.

El Rey ha vuelto.

Qué maravilloso verte bien, lindo e iluminado, como siempre debe ser el Sol.

Salud por nuestra leyenda viviente.

Te he extrañado tanto, mi Sol.

Qué hermoso volver a verte.

La mayoría de los mensajes fueron con muestras de cariño y celebración al ‘Sol’ por su reaparición.

Los comentarios de los usuarios reflejan alivio y emoción por ver a Luis Miguel sin ningún tipo de rastro de crisis de salud.

¿Qué se sabe de Paloma Cuevas?

Paloma Cuevas. Especial

La última aparición de Paloma Cuevas en Instagram fue el pasado 16 de julio con una serie de fotografías que mostraban que asistió a una boda.

La empresaria española acompañó el carrusel de imágenes con una canción de Luis Miguel, titulada Sonríe.

Todo lo que le da sentido a la vida es el amor”, publicó en aquella ocasión.

Uno de los comentarios que más llamó la atención en esa publicación, fue el de un seguidor que le escribió:

El día que pongas una foto con el Sol, nos morimos, pero de amor”.

Cabe recordar que la historia entre Paloma y Luis Miguel comenzó como una amistad de toda la vida. Sin embargo, tras el divorcio de la empresaria con el torero Enrique Ponce, comenzaron rumores de romance en 2022.

A principios de 2023, los rumores sobre el romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas prácticamente quedaron confirmados cuando comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y reuniones públicas. Tiempo después, la propia empresaria habló sobre su historia y reveló que antes de convertirse en pareja fueron amigos durante muchos años. Según explicó, fue la vida la que volvió a unir sus caminos y, con el paso del tiempo, esa amistad terminó transformándose en una relación sentimental. Incluso aseguró que su romance "no podría ser mejor".

Desde entonces, Luis Miguel y Paloma Cuevas han construido una relación estable y muy discreta. Aunque ambos prefieren mantener su vida privada lejos de los reflectores y rara vez hacen declaraciones sobre su romance, han sido vistos juntos en viajes, eventos sociales y celebraciones familiares, principalmente entre España y otros destinos a los que el cantante suele acudir por motivos personales o profesionales.