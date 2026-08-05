Problemas económicos y estrés: los difíciles días que vivió Perez Hilton antes de ser hospitalizado

El influencer y bloguero Perez Hilton habría enfrentado una complicada situación personal y financiera durante las semanas previas a la transmisión en vivo que terminó con la intervención de las autoridades y su posterior hospitalización. De acuerdo con información publicada por TMZ, personas cercanas al creador de contenido aseguraron que atravesaba un periodo de fuerte estrés mientras intentaba adaptarse a su nueva vida en Miami.

¿Qué dificultades enfrentaba Perez Hilton antes de su hospitalización?

Según TMZ, tras vender su residencia en Las Vegas, valuada en alrededor de un millón de dólares, Perez Hilton decidió mudarse a Miami en junio con la esperanza de comenzar una nueva etapa.

Sin embargo, fuentes cercanas al portal señalaron que el cambio no resultó como esperaba. Aseguran que el bloguero les confesó sentirse abrumado por sus finanzas y preocupado por encontrar nuevas formas de generar ingresos.

Las mismas fuentes indicaron que, durante su estancia en Las Vegas, disfrutaba de diversos beneficios derivados de su popularidad local, situación que no logró replicar tras establecerse en Florida.

Perez Hilton fue uno de los primeros blogueros de espectáculos con alcance mundial. IG theperezhilton

¿Había hablado públicamente sobre sus problemas económicos?

De acuerdo con el reporte, Perez Hilton ya había reconocido meses atrás que atravesaba dificultades financieras.

En mayo publicó un video en el que explicó que una prolongada hospitalización ocurrida a principios de año había afectado considerablemente su economía, al grado de quedarse prácticamente sin recursos disponibles.

Como parte de sus esfuerzos por obtener ingresos, comenzó a promocionar nuevos productos a través de su tienda en línea.

Perez Hilton Grosby Group

¿Cómo cambió su vida después de sus problemas de salud?

Tras enfrentar complicaciones médicas, Perez Hilton mostró un acercamiento más profundo a la religión, aspecto que incluso reflejó en parte de su imagen pública y en los artículos que comercializaba, entre ellos prendas con mensajes religiosos.

Antes de mudarse, compartió un video junto a sus tres hijos en el que expresaba entusiasmo por comenzar una nueva etapa en Miami y manifestaba su deseo de encontrar nuevas oportunidades personales y profesionales.

Mario Lavandeira creó el personaje de Perez Hilton a principios de los años 2000. Grosby Group

¿Qué ocurrió durante la transmisión en vivo?

La noche del martes, Perez Hilton realizó una transmisión en vivo que generó preocupación entre sus seguidores.

Durante la emisión apareció lesionado y con rastros de sangre, lo que motivó que varios espectadores solicitaran apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la policía y personal médico acudieron para atender la situación. Posteriormente, el influencer fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo una evaluación psiquiátrica de 72 horas.