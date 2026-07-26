 “Llevaré tus sueños conmigo”: Así despidió Violeta, hija menor de Aylín Mujica, a su hermano Mauro

La muerte de Mauro Menéndez continúa conmocionando a la familia de Aylín Mujica. Ahora, Violeta, la hija menor de la actriz cubana, abrió su corazón con un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó la personalidad de su hermano, expresó el dolor que enfrenta por su partida y prometió honrar su memoria al cumplir algunos de los sueños que él no pudo realizar.

Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica. Especial

¿Qué dijo Violeta, hija menor de Aylín Mujica, para despedir a su hermano Mauro?

A través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Aylín Mujica compartió una serie de fotografías y videos de momentos junto a su hermano Mauro. La publicación estuvo acompañada de un extenso mensaje de despedida dedicado al joven, quien falleció el pasado 16 de julio.

Ay Mau… ¿por dónde empiezo? Todavía estoy en shock por tu partida. Claro que he derramado algunas lágrimas y claro que desearía que todavía estuvieras aquí. Pero, de alguna manera, a pesar de todo, también hay una extraña sensación de paz… (que sé que muchos no entenderán, pero creo que es la paz que irradia tu alma)…

Así despidió Violeta, hija menor de Aylín Mujica, a su hermano Mauro IG

La joven expresó que, aunque todavía no comprende por qué la vida de "Mau", como llamaba cariñosamente a su hermano, fue tan corta, decidió confiar en que existe un propósito divino detrás de su partida.

Todavía no entiendo por qué tu tiempo aquí fue tan corto, tal vez nunca lo entienda. Pero elijo confiar en que el Creador tenía una razón. Está bien que aún no lo entendamos…

Violeta también recordó la forma en que Mauro eligió vivir, alejado de las expectativas sociales y fiel a su propia esencia. Para ella, esa libertad fue una de las cualidades que más admiró de su hermano.

Una cosa que sí sé es que realmente viviste la vida a tu manera… La sociedad siempre nos dice cómo se supone que debe ser el éxito, dónde deberíamos estar a cierta edad, qué camino debemos elegir, etcétera. Pero a ti nunca te importó nada de eso. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo increíblemente inspirador que fue eso. No necesariamente seguiste las reglas. Realmente creaste tu propio camino único y tuviste el coraje y la audacia de vivirlo exactamente como querías… Si tuviera que describirte en una palabra, sería LIBERTAD. Eras libre, Mau.

Así despidió Violeta, hija menor de Aylín Mujica, a su hermano Mauro IG

Violeta resaltó la manera en que su hermano vivió cada etapa de su vida y manifestó la admiración que sentía por su carrera musical.

Realmente encendiste tu corazón. Viviste en tu propia autenticidad y sin miedo. Y por eso has dejado tu huella en cada uno de nosotros… Aunque teníamos una diferencia de edad bastante grande y vivías en California, fuiste muy importante en mi vida. Desearía que hubiéramos tenido más tiempo juntos, pero eso nunca cambiará lo profundamente que te amo… Y otra cosa… ¡tu música! Recuerdo que hablabas de sentirte conectado con el Universo, de recibir mensajes de la Fuente y, de alguna manera, traducirlos en tus canciones.

Además de expresar la admiración que sentía por el trabajo de su hermano, la hija menor de Aylín Mujica prometió mantener vivo su legado y cumplir algunos de los sueños que Mauro tenía, especialmente aquellos relacionados con su madre.

Me aseguraré de que tus obras maestras sigan siendo escuchadas… También quiero prometerte algo. Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa frente al mar que soñábamos conseguir para mami y todos los regalos que queríamos darle cuando todos llegáramos a la etapa de 'Lo logré'. Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo tantos como pueda. Todo lo que le dé en esta vida también vendrá de ti. Llevaré tu amor conmigo… Gracias por ser el mejor hermano mayor que podría haber deseado. Te amo eternamente. Hasta que nos volvamos a encontrar.

Así despidió Violeta, hija menor de Aylín Mujica, a su hermano Mauro IG

¿Quién era Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. Aunque mantuvo un perfil más discreto que el de su madre, construyó su propio camino dentro de la industria musical bajo el nombre artístico de Maahez, proyecto con el que se desempeñó como DJ y productor de música electrónica.

La música fue una de sus mayores pasiones. A través de sus redes sociales compartía parte de su trabajo, además de fotografías de sus presentaciones y de los proyectos que desarrollaba. Quienes lo conocieron lo describieron como un joven creativo, perseverante y comprometido con sus objetivos.

Crean campaña para apoyar a Aylín Mujica con los gastos funerarios de su hijo Mauro Menéndez Foto: @aylinmujic

De acuerdo con la información difundida por la familia, Mauro falleció a los 30 años mientras se encontraba en Barbados. La noticia fue confirmada días después por Aylín Mujica, quien reconoció que atraviesa el momento más doloroso de su vida.

Además de su faceta artística, Mauro mantenía una estrecha relación con sus hermanos Alejandro y Violeta. Las publicaciones que ambos han compartido en redes sociales reflejan el cariño y la admiración que existía entre ellos, motivo por el que sus mensajes de despedida han conmovido a miles de usuarios.