"Eres un héroe": Yory Gómez revela cómo el hijo de Aylín Mujica le salvó la vida 

La muerte de Mauro Menéndez, conocido en el mundo de la música como Maahez, dejó un profundo dolor en su familia. El joven productor falleció el pasado 16 de julio en Barbados a causa de un infarto, una noticia que tomó por sorpresa a sus seres queridos y que llevó a su madre, la actriz Aylín Mujica, a hablar públicamente sobre la pérdida.

En medio de este duelo, Yory Gómez, esposa de Osamu Menéndez y madrastra de Mauro, compartió un recuerdo que hasta ahora guarda un significado muy especial para ella.

A través de sus redes sociales, Yory publicó una fotografía junto a Mauro y aprovechó para contar una historia que ocurrió tiempo atrás, cuando el joven DJ todavía estaba con vida. Lo que parecía una noche cualquiera después de un concierto terminó convirtiéndose en un momento que ninguno de los tres olvidaría.

De acuerdo con el relato de Gómez, Mauro era quien conducía el automóvil en el que ella y Osamu regresaban a casa después de asistir a un concierto. Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron a un semáforo.

El joven se detuvo ante la luz roja y esperó el cambio. Sin embargo, cuando el semáforo se puso en verde y retomó la marcha, otro automóvil cruzó sin respetar la señal y se dirigió directamente hacia ellos.

Fue entonces cuando Maahez reaccionó de inmediato.

"En segundos Mauro dio un giro tan pero tan rápido que gracias a eso ese carro no nos impactó y nos mató", recordó Yory Gómez en su publicación.

La maniobra del joven evitó que el otro vehículo chocara contra ellos. Para Yory, no fue simplemente una reacción al volante. En ese momento entendió que la rapidez de Mauro había hecho la diferencia entre salir ilesos y vivir una tragedia.

"Mau, eres nuestro héroe"

Después de lo ocurrido, Yory no pudo contener la emoción y le expresó a Mauro lo que sentía.

Mau, eres nuestro héroe, ¿cómo lo hiciste? Tú nos salvaste la vida, le dijo entre lágrimas, según recordó en su publicación.

La respuesta del joven fue mucho más tranquila de lo que ella esperaba. Mauro, sin darle mayor importancia a lo que acababa de hacer, simplemente respondió: "Yory, yo solo hice lo que tenía que hacer. Mis reflejos, no lo sé".

Para la familia, aquella noche quedó marcada para siempre. Y ahora, después de la muerte del DJ, el recuerdo tiene un peso todavía mayor.

Yory Gómez dejó claro que, aunque Mauro ya no esté físicamente con ellos, para ella siempre será un héroe. Su historia se convirtió en una de las muchas memorias que sus seres queridos conservan del joven, quien además de dedicarse a la música era muy cercano a su familia.

Crean campaña para apoyar a Aylín Mujica con los gastos funerarios de su hijo Mauro Menéndez Foto: @aylinmujic

La familia de Aylín Mujica enfrenta la pérdida de Mauro

El fallecimiento de Mauro Menéndez ha unido a su familia en medio del dolor. Aylín Mujica, su madre, habló por primera vez sobre lo ocurrido después de varios días de silencio y reconoció que todavía estaba intentando procesar la pérdida de su hijo.

La actriz cubana relató que recibió la noticia mientras se encontraba en una escala en el aeropuerto de Panamá, cuando se dirigía a Barbados. En ese momento, aseguró, sintió que su mundo se detenía.

No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir, expresó durante una entrevista.

Por su parte, Violeta Valenzuela, hermana menor de Mauro, también se despidió de él públicamente. La joven recordó los planes que ambos tenían para ayudar a su madre y prometió hacer todo lo posible para cumplir algunos de los sueños que su hermano tenía para Aylín Mujica.

Aylin Mujica

Entre las promesas de Violeta está también mantener viva la música de Mauro y conseguir que sus producciones continúen siendo escuchadas.

Ahora, mientras la familia intenta sobrellevar su ausencia, Yory Gómez decidió compartir una historia que muestra otra faceta de Mauro, la de aquel joven que, en cuestión de segundos, tomó una decisión que salvó la vida de su padre y su madrastra y que, para siempre, será recordado por ellos como un verdadero héroe.