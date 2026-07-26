Prendas de Jimin y V de BTS superan a camiseta firmada por Messi en subasta; este es su precio

Jimin y V de BTS demostraron el enorme impacto del K-pop luego de que dos prendas utilizadas durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 alcanzaran ofertas superiores a las registradas por una camiseta firmada por Lionel Messi.

La inesperada competencia surgió dentro de una subasta benéfica organizada por Christie’s y Global Citizen. En ella se ofrecen objetos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde vestuarios de los artistas que participaron en el show hasta artículos vinculados con los futbolistas.

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Aunque se esperaba que la playera del capitán de Argentina fuera una de las piezas más costosas, los objetos utilizados por los integrantes de BTS despertaron un gran interés entre los coleccionistas y admiradores de la agrupación surcoreana.

Pañuelo de V alcanza la oferta más alta de la subasta

Entre los artículos disponibles, el pañuelo que V utilizó durante el espectáculo de medio tiempo se colocó como el más cotizado. La pieza alcanzó una oferta de 17 mil dólares, con lo que superó el precio registrado por la camiseta autografiada de Lionel Messi.

Jimin y V AFP

A poca distancia aparece la camiseta que Jimin vistió mientras interpretaba “Dynamite”. La prenda llegó a los 16 mil dólares, una cantidad considerablemente mayor a su estimación inicial y suficiente para competir directamente con el artículo del futbolista argentino.

¿Cuánto ofrecen por la camiseta firmada de Lionel Messi?

Por su parte, la camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi comenzó con un valor estimado de entre mil y 3 mil dólares. Con el paso de los días, las ofertas aumentaron hasta acercarse a los 16 mil dólares.

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Pese a la fama internacional de Messi y a su importancia dentro de la historia del futbol, su camiseta quedó por debajo del pañuelo de V y fue alcanzada por la prenda de Jimin. Sin embargo, los precios todavía podían cambiar antes del cierre de la venta, programado para el 29 de julio.

Además de llevar la firma del jugador con marcador negro, la camiseta tiene una historia especial. De acuerdo con la información de Christie’s, Messi se la regaló a Shakira y posteriormente la cantante colombiana decidió donarla a Global Citizen para incluirla en la subasta.

¿Qué otras prendas de BTS están en la subasta?

El vestuario de Jimin y V no es el único que llamó la atención. Diferentes objetos utilizados por los demás integrantes de BTS también recibieron ofertas de miles de dólares.

Entre las piezas disponibles se encuentran:

El cinturón de Jin, con una oferta de 4 mil 200 dólares.

Los pantalones de Suga, con 9 mil dólares.

Los guantes de J-Hope, con 11 mil dólares.

La chamarra de Jung Kook, con 8 mil 500 dólares.

Las botas de RM, con 3 mil dólares.

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Para su participación en el espectáculo, los miembros de BTS utilizaron prendas en colores blanco, rojo y negro. Christie’s explicó que los atuendos mezclaron el estilo urbano coreano con el “bloke core”, una tendencia que combina camisetas de futbol con ropa casual.

¿Para qué se utilizará el dinero de la subasta?

La venta lleva por nombre “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund” y se realiza en línea a través del sitio de Christie’s. Comenzó el 22 de julio y permanecerá abierta hasta el día 29 del mismo mes.

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Todo el dinero reunido será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund. La iniciativa tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y al futbol entre niños de comunidades desatendidas en alrededor de 200 países.

Balones, vestuarios y otros objetos del Mundial 2026

Dentro del catálogo también aparece un balón oficial utilizado en la final entre España y Argentina, cuyo precio base fue establecido en 15 mil dólares.

Otra de las piezas es un “Earth Ball” que contiene los nombres de los artistas participantes escritos a mano por Chris Martin. También se ofrece una pelota similar firmada por Shakira, el exfutbolista Kaká y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre los objetos relacionados con el espectáculo se encuentra el vestuario que Shakira utilizó en el videoclip de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, y que también llevó durante el show de medio tiempo.

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La colección se completa con unos guantes de portera decorados con cristales Swarovski que Madonna usó durante su presentación, además de camisetas firmadas por los integrantes de la selección masculina de Estados Unidos.