Emma Roberts se casa con Cody John tras cuatro años de relación; ¿quién es el novio?

¡No nos invitaron! Emma Roberts y Cody John se casaron este sábado en una ceremonia privada realizada en Sun Valley, Idaho, después de casi cuatro años de relación.

¡Y sí! En la boda solo estuvieron familiares y amigos cercanos de la pareja como la tía de Emma, Julia Roberts, quien acompañó a la actriz en uno de los momentos más importantes de su vida.

Así fue la boda de Emma Roberts y Cody John

De acuerdo con información publicada por Page Six, la ceremonia se llevó a cabo en la finca familiar de Cody John y tuvo una duración aproximada de 45 minutos. El evento se realizó en un ambiente privado, lejos de una celebración masiva y con un grupo reducido de personas cercanas a la pareja.

Para la ocasión, Emma Roberts eligió un vestido de novia de gasa blanca con abertura en la pierna y una diadema a juego. Cody John, por su parte, usó un esmoquin negro clásico.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la actriz caminó hacia el altar tomada de la mano de su hijo Rhodes, fruto de su relación anterior con Garrett Hedlund.

Los rumores sobre la boda comenzaron días antes, luego de que varias fuentes señalaran que la pareja planeaba casarse durante el fin de semana en una ceremonia discreta.

Emma Roberts y Cody John Especial

¿Cuándo se comprometieron Emma Roberts y Cody John?

Emma Roberts y Cody John anunciaron su compromiso en julio de 2024. La actriz compartió la noticia en Instagram con una fotografía en la que aparecía junto a Cody mientras mostraba su anillo.

“Pongo esto aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo”, escribió Roberts en aquella publicación.

La relación entre ambos se hizo pública en agosto de 2022, cuando Cody John publicó una imagen en la que aparecía besando a la actriz. Desde entonces, la pareja mantuvo gran parte de su historia lejos de los reflectores.

Una nueva etapa para Emma Roberts

Antes de su relación con Cody John, Emma Roberts estuvo vinculada sentimentalmente con Garrett Hedlund, con quien tuvo a su hijo Rhodes. Por eso, la actriz fue cuidadosa al momento de integrar su vida familiar con una nueva relación.

Tras casi cuatro años juntos, Emma Roberts y Cody John dieron el siguiente paso y celebraron su matrimonio en una boda privada, marcada por la presencia de sus seres queridos y por un ambiente familiar.

Con esta ceremonia en Idaho, la pareja inicia una nueva etapa después de mantener una relación discreta, pero estable, desde 2022.

Emma Roberts y Cody John Especial

¿Quién es Cody John?

Cody John es un actor estadounidense que comenzó a tomar forma con su primer papel acreditado en un episodio del programa Verified en 2018.

Desde entonces, ha mantenido un perfil relativamente discreto, pero ha logrado participar con distintos cameos y roles secundarios en producciones reconocidas como Wu-Tang: An American Saga, In the Dark, The Rookie y NCIS.

La historia de amor entre Cody y la actriz Emma Roberts comenzó a florecer en el verano de 2022, luego de que ambos se conocieran a través de amigos en común, de hecho, fue el propio Cody quien hizo público el romance en agosto de ese año al compartir una romántica fotografía en blanco y negro en Instagram donde aparecían besándose.

Tras consolidar su relación y compartir divertidos momentos juntos —quienes los conocen destacan el gran sentido del humor del actor—, la pareja dio el siguiente paso y anunció su compromiso en julio de 2024.