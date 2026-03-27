Kim Kardashian subasta piezas de ‘All’s Fair’ con causa social

Kim Kardashian vuelve a demostrar que su influencia va mucho más allá del entretenimiento. La empresaria y figura mediática ha decidido subastar el vestuario que utilizó en la primera temporada de la serie All’s Fair con un objetivo claro: apoyar a mujeres en situación vulnerable y facilitarles el acceso a asistencia legal gratuita.

Kim Kardashian organiza subasta de su ropa

La noticia fue anunciada por la propia Kardashian a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de imágenes luciendo algunos de los looks más icónicos de su personaje, la abogada Allura Grant. En su mensaje, la también fundadora de SKIMS reflexionó sobre el contraste entre la ficción y la realidad: mientras en la serie interpreta a una mujer que lucha por la justicia, en la vida real muchas mujeres enfrentan barreras económicas que les impiden acceder a ella.

El precio de la justicia es una barrera que muchas mujeres simplemente no pueden costear”, expresó.

El objetivo es recaudar fondos para mujeres que necesitan asistencia legal gratuita. IG kimkardashian

Con esta iniciativa, busca cerrar esa brecha y visibilizar una problemática que, aunque muchas veces silenciosa, afecta a miles de mujeres que buscan proteger su seguridad, la de sus hijos y reconstruir su vida.

¿Dónde subastará su ropa Kim Kardashian?

La subasta, que se llevará a cabo a través de la plataforma digital @kardashiankloset, estará disponible del 27 al 29 de marzo, y reunirá piezas de alto impacto que no solo destacan por su valor estético, sino también por el simbolismo que ahora adquieren.

El 100% de las ganancias será destinado a Legal Aid Foundation of Los Angeles. IG kimkardashian

Entre los diseños más llamativos se encuentran un vestido blanco hecho a medida por Roberto Cavalli con escote profundo, un conjunto negro estructurado de Mugler con corsé transparente, así como un elegante vestido amarillo firmado por Valentino.

A estos se suman un sofisticado traje sastre de Hugo Boss, además de piezas de Dior y Dolce & Gabbana, consolidando una colección que fácilmente podría considerarse de museo, tanto por su diseño como por el contexto en el que fueron utilizadas.

La subasta se realizará del 27 al 29 de marzo a través de Kardashian Kloset. IG kimkardashian

¿A qué organización apoya Kim Kardashian?

Pero más allá del glamour, el verdadero valor de esta subasta radica en su impacto social. El 100% de las ganancias será destinado a la Legal Aid Foundation of Los Angeles, una institución que brinda servicios legales gratuitos a personas de bajos recursos, especialmente mujeres que enfrentan situaciones de violencia, disputas de custodia o procesos legales complejos.

Kardashian ha sido clara en su postura: el acceso a un abogado no debería depender del nivel económico. Para muchas mujeres, contar con representación legal es la única vía para obtener una orden de restricción, asegurar la custodia de sus hijos o simplemente comenzar de nuevo.

Entre las piezas destacan diseños de lujo de Cavalli, Mugler, Valentino y Dior. IG kimkardashian

Esta iniciativa también refleja la evolución personal de Kim, quien en los últimos años ha mostrado un interés genuino por el mundo del derecho. Aunque aún no ha obtenido su licencia para ejercer, ha dedicado más de seis años a estudiar leyes a través de un programa especializado en California. Su compromiso va más allá de lo académico, participando activamente en casos reales y promoviendo reformas en el sistema judicial estadounidense.

Su interés por la justicia tiene raíces familiares. Su padre, Robert Kardashian, fue un reconocido abogado que participó en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Siguiendo ese legado, Kim ha construido una narrativa propia en la que combina su plataforma mediática con causas sociales de alto impacto.

Kim enfatizó que el acceso a un abogado no debería depender del dinero. (Foto: kimkardashian)

La subasta del vestuario de All’s Fair representa, en ese sentido, una fusión de sus dos mundos: la moda y el derecho. Lo que antes fue parte de una ficción televisiva ahora se convierte en una herramienta real para generar cambio.