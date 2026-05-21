F1: Lewis Hamilton calla a sus críticos y revela su futuro con Ferrari

El heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, ha decidido poner fin a los rumores sobre su futuro, especialmente responder a aquellos que consideran ya debería retirarse, como es el caso del expiloto alemán Ralf Schumacher, quien en diversas ocasiones ha señalado que el actual piloto de Ferrari debería dejar su volante.

A sus 41 años de edad, Hamilton atraviesa por una etapa complicada. En 2025, su primer año con Ferrari, registró su primera temporada como la única en toda su carrera profesional en la que no logró subir al podio.

Sin embargo, el ocaso de la actual era técnica de los monoplazas de efecto suelo parece haberle devuelto la chispa y el hambre de triunfo. Tras sufrir enormemente para adaptarse a la anterior generación de autos, con los cuales nunca logró sentirse cómodo, el ganador de 105 Grandes Premios ha recuperado la confianza en la pista y, aunque los éxitos aún no llegan, se dice más cómodo con las regulaciones 2026.

Un mensaje directo y contundente a sus detractores

Para aquellos que piden su partida, él ha sido claro: “Todavía tengo contrato, así que todo está 100% claro para mí”, afirmó Hamilton recientemente ante los medios de comunicación en el paddock en Canadá.

Lejos de exhibir un desgaste emocional o mental por la narrativa en su contra, el veterano reafirmó su pasión intacta por la máxima categoría del automovilismo.

Lewis Hamilton ya también está pensando en lo que hará después de su retiro. REUTERS

Sigo concentrado, sigo motivado, sigo amando lo que hago con todo mi corazón, y voy a estar aquí por bastante tiempo, así que acostúmbrense”.

Para sus críticos siguió con su respuesta: “Hay mucha gente que está intentando retirarme, y eso ni siquiera está en mis pensamientos”, subrayó.

Además, dejó en claro que sus planes en el deporte motor no se centran solo a la pista. “Ya estoy pensando en lo que vendrá después y planeando para los próximos cinco años, pero todavía planeo estar aquí por algún tiempo”.