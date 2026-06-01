¿Se acerca el tráiler de Vengadores: Doomsday? La pista de los hermanos Russo que desató teorías

Los hermanos Russo volvieron a encender la conversación entre los seguidores de Marvel tras compartir en Instagram una imagen aparentemente simple: un fondo verde sin contexto ni explicación.

Lo que parecía una publicación inofensiva se convirtió rápidamente en objeto de análisis por parte de los fanáticos, quienes comenzaron a buscar posibles referencias ocultas relacionadas con Vengadores: Doomsday.

Posteriormente, los directores compartieron nuevas publicaciones vinculadas al icónico símbolo de Doctor Doom y referencias a eventos promocionales de Marvel, lo que fortaleció las teorías sobre la inminente llegada del primer tráiler oficial de la película.

Vengadores: Doomsday aviva rumores de su tráiler tras misteriosa publicación de los hermanos Russo IG

¿Qué publicaron los hermanos Russo y por qué desató teorías sobre el tráiler de Vengadores: Doomsday?

La reciente imagen compartida por los cineastas mostró únicamente un tono verde sólido. Aunque podría parecer una publicación sin importancia, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel comenzaron a relacionarla con Victor Von Doom, personaje conocido por utilizar una capa verde en los cómics.

La expectativa aumentó aún más cuando los directores compartieron posteriormente una imagen con la bandera de Latveria, la nación ficticia gobernada por Doctor Doom, lo que llevó a muchos seguidores a especular sobre el posible lanzamiento del tráiler oficial de Vengadores: Doomsday.

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¿Cuándo podría estrenarse el primer tráiler de Vengadores: Doomsday?

Marvel Studios no ha confirmado una fecha oficial para el lanzamiento del primer tráiler. No obstante, algunos fanáticos prevén que el avance llegue esta misma semana e incluso especulan con la posibilidad de que sea presentado el martes 2 de junio.

La teoría surgió a partir de la coincidencia entre las publicaciones de los hermanos Russo y su participación en SXSW London, evento que podría convertirse en el escenario ideal para revelar nuevo material de la película. Esta idea cobró fuerza después de que los cineastas adelantaran una sorpresa relacionada con Vengadores: Doomsday durante su participación en el encuentro.

Comienza el 2 de junio a las 10 de la mañana. Sorpresa a las 2 de la tarde.

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Mientras algunos aficionados apuestan por un lanzamiento inminente, otros consideran que Marvel podría reservar el anuncio para la San Diego Comic-Con, lo que extendería la espera durante casi dos meses más. La respuesta podría llegar en los próximos días.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, aunque la estrategia de misterio implementada por Marvel parece estar funcionando a la perfección.

Todo lo que se sabe de Vengadores: Doomsday antes de su esperado estreno

Vengadores: Doomsday se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios.

La película será dirigida por Joe y Anthony Russo y reunirá a personajes provenientes de distintas franquicias del universo Marvel. Además, marcará el debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, uno de los villanos más emblemáticos de los cómics de la editorial.

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La participación del actor ha incrementado las expectativas de los seguidores de Marvel, quienes esperan conocer más detalles sobre la historia y el papel que desempeñará el personaje dentro de la Saga del Multiverso.

Por ahora, Marvel mantiene bajo reserva gran parte de la trama. Sin embargo, cada nueva pista compartida por los hermanos Russo continúa alimentando las teorías y mantiene la atención de los fanáticos en espera de un anuncio oficial.