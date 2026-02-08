Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl

La presencia de celebridades en el Super Bowl suele generar conversación digital, pero durante la edición 2026 dos figuras acapararon particularmente la atención: Kim Kardashian y Lewis Hamilton.

Ambos fueron vistos compartiendo espacios durante actividades vinculadas al fin de semana del evento, lo que bastó para activar especulaciones en redes sociales y portales de entretenimiento sobre un posible vínculo sentimental.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después de su aparición pública.

Coincidencia en uno de los eventos más mediáticos

El Super Bowl no solo concentra la atención deportiva, también funciona como punto de encuentro para figuras del espectáculo, la moda, la música y el automovilismo.

En ese contexto, Kardashian y Hamilton coincidieron en eventos paralelos al partido, incluyendo reuniones sociales y zonas VIP asociadas a la celebración.

Testigos y asistentes señalaron que ambos:

Compartieron conversación en distintos momentos.

Fueron captados en espacios cercanos.

Ya habían sido vistos juntos antes

El encuentro en el Super Bowl no sería el primero. Reportes previos señalan que Kardashian y Hamilton fueron vistos semanas atrás en distintos contextos sociales en Europa.

Entre los episodios más comentados se encuentra un fin de semana en Estelle Manor, un resort de lujo ubicado en los Cotswolds, Inglaterra, donde habrían coincidido en un entorno privado. A esto se suman fotografías de ambos llegando juntos a un hotel en París, además de salidas nocturnas y cenas en la capital francesa.

Medios de entretenimiento también han señalado que la empresaria y el piloto coincidieron en una fiesta de Año Nuevo en Aspen, donde habrían retomado contacto de forma más cercana.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos juntos anteriormente Backgrid/The Grosby Group

Una amistad de años

Más allá de los encuentros recientes, Kardashian y Hamilton mantienen una relación social desde hace más de una década. Han coincidido en eventos de moda, premiaciones y galas internacionales, incluidos desfiles de alta costura y ceremonias organizadas por revistas y marcas de lujo.

Incluso, versiones de prensa apuntan a que su cercanía era conocida dentro del círculo de celebridades desde los años en que Kardashian aún estaba casada con Kanye West.

Sin confirmación oficial

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental. Fuentes citadas por medios estadounidenses describen el vínculo como una dinámica casual o en etapa de conocimiento.

El avistamiento en el Super Bowl 2026 se suma así a la lista de apariciones conjuntas que mantienen abiertos los rumores sobre una posible relación entre la empresaria y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

