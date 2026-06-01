¡Maratón de golazos! 5 películas sobre fútbol para calentar motores antes del Mundial

¡Únete a la fiebre del Mundial! Prepárate con estas películas sobre fútbol y dónde verlas en plataformas de streaming para que empieces a vivir la adrenalina del deporte en la ficción.

El fútbol y el cine comparten una naturaleza dramática, en la cancha, un partido se define a través de giros argumentales inesperados, héroes improvisados, villanos momentáneos y momentos de tensión que bien podrían haber sido extraídos de un guion de Hollywood.

No es de extrañar que, a lo largo de las décadas, directores de todo el mundo hayan intentado capturar esa magia del balón para plasmarla en el celuloide, buscando replicar la adrenalina pura que se vive en las tribunas.

Cuando vemos escenas del balompié en la gran pantalla usualmente es a través de documentales; sin embargo, existen películas sobre fútbol que puedes maratonear el fin de semana antes de que empiece la fiesta deportiva del Mundial 2026.

Película Gol! IMDb

Películas sobre fútbol que puedes ver en plataformas de streaming

Gol! El sueño imposible

¿Dónde verla? YouTube

Concebida originalmente como la primera entrega de una trilogía respaldada de manera oficial por la FIFA, Gol! relatala historia de vida de Santiago Muñez, un joven inmigrante mexicano indocumentado que vive en las zonas humildes de Los Ángeles y trabaja arduamente como jardinero junto a su padre.

Santiago posee un talento descomunal e innato para el balón, el cual despliega los fines de semana en los torneos locales de barrio. Su destino cambia de forma radical cuando un antiguo cazatalentos británico lo observa jugar por casualidad y le ofrece la oportunidad de su vida: viajar a Inglaterra para probarse en las filas del Newcastle United.

En la cinta aparecen leyendas absolutas del fútbol real de la época, tales como David Beckham, Zinedine Zidane, Raúl González Blanco y Alan Shearer. Si te gusta, puedes ver la segunda parte, Gol 2: Viviendo el sueño.

Película Rudo y Cursi IMDb

Rudo y Cursi

¿Dónde verla? Disponible para compra y renta en Prime Video

La película mexicana protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal se centra en las vidas de Beto "El Rudo" y Tato "El Cursi" Verdusco, dos hermanos que trabajan en una plantación de plátanos en un pequeño pueblo costero de México y desquitan su rivalidad en los partidos de fútbol llanero de los fines de semana.

Beto sueña con ser un portero profesional de renombre, mientras que Tato anhela con locura convertirse en un famoso cantante de música norteña, aunque juega como delantero con bastante efectividad.

Sus vidas dan un vuelco cuando un promotor de fútbol de la capital los descubre por accidente. A partir de ahí, ambos hermanos se ven inmersos en el caótico y corrupto mundo del fútbol profesional de primera división, donde la fama repentina, las apuestas, los excesos y las envidias amenazarán con destruir no solo sus carreras deportivas, sino el lazo de sangre que los une.

Roberto Baggio: El Divino

¿Dónde verla? Netflix

Esta producción cinematográfica aborda la figura de uno de los jugadores más talentosos e incomprendidos: Roberto Baggio, considerado uno de los mejores futbolistas italianos de la historia.

La película recorre de forma cronológica los treinta años de su carrera deportiva, desde sus comienzos marcados por una terrible y prematura lesión de rodilla que amenazó con retirar al joven atleta antes de debutar en primera división, y cómo su posterior conversión al budismo fue la herramienta espiritual que le permitió sanar su cuerpo y su mente.

La trama avanza hacia el punto de quiebre más doloroso y famoso de su trayectoria: el fatídico penalti fallado en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 contra Brasil, un momento traumático que persiguió al jugador durante años.

Película ¡Hay Equipo! IMDb

¡Hay Equipo!

¿Dónde verla? Prime Video

Esta comedia dramática irlandesa nos mete de lleno en el caótico y apasionante universo del fútbol amateur de los domingos. La historia sigue a los Emmet Bruins, un equipo de barrio que está pasando por una racha tan mala que el descenso parece un destino inevitable y sus partidos dominicales se han convertido en una tortura semanal.

Sin embargo, todo cambia de forma radical con la llegada de Walter Keegan (interpretado por Brendan Gleeson), un nuevo y misterioso director técnico cuyas tácticas de motivación rozan lo absurdo, lo místico y lo extrañamente brillante.

Lejos del glamur millonario de la Champions League, ¿Hay Equipo! retrata con un humor negro y un ritmo ágil el verdadero corazón del fútbol de barrio: el barro en las rodillas y la obsesión por ganar un trofeo local.

Pelé: El nacimiento de una leyenda

¿Dónde verla? Netflix

La película biográfica sobre el jugador más famoso de todos los tiempos, Pelé. Seguimos al niño apodado "Dico" en las favelas de Brasil que terminó convirtiéndose en el rey absoluto del fútbol mundial.

La trama nos muestra su infancia pateando balones hechos con calcetines viejos rellenos de periódico, sus travesuras con sus amigos de Bauru y el enorme peso de la tragedia del "Maracanazo" de 1950, evento que lo llevó a hacerle una promesa audaz a su padre: ganar una Copa del Mundo para Brasil.

El actor Leonardo Lima Carvalho interpreta a Pelé en su infancia, mientras que Kevin de Paula se encarga de darle vida en su etapa adolescente; incluso vemos al mexicano Diego Boneta interpretando al rival y compañero de Pelé, José Altafini "Mazzola". El propio Pelé hizo un cameo en la cinta.

Prepara los aperitivos, acomódate en tu sillón favorito y déjate llevar por la magia de estas películas sobre fútbol que demuestran que, tanto en las salas de cine como en los estadios, la emoción más pura siempre se vive hasta el último minuto.