¿Nuevo romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores tras ser vistos juntos

La empresaria y estrella de reality, Kim Kardashian, ha despertado rumores de un posible romance con Lewis Hamilton, uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, luego de que ambos fueran vistos pasando un exclusivo fin de semana juntos en el Reino Unido.

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton son pareja?

De acuerdo con diversos reportes de la prensa británica, Kim y Lewis coincidieron en el lujoso Estelle Manor, un hotel de campo ubicado en los Cotswolds, una región conocida por su privacidad y por ser refugio habitual de celebridades que buscan descanso lejos del escrutinio público.

Ambos llegaron por separado: Kim en jet privado y Lewis en helicóptero desde Londres. IG kimkardashian y lewishamilton

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, los detalles del encuentro han alimentado las especulaciones. Según fuentes cercanas al lugar, la fundadora de SKIMS llegó al Reino Unido el sábado por la tarde a bordo de su jet privado, que aterrizó en el aeropuerto de Oxford. Desde ahí fue trasladada al hotel en dos vehículos.

Horas más tarde, Lewis Hamilton arribó en helicóptero desde Londres, manteniendo un perfil igualmente discreto. Ambos habrían ocupado una habitación en la zona principal del hotel, cuyo costo por noche ronda los mil 300 dólares.

¿Cómo fue la cita de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Testigos aseguran que la pareja disfrutó de una cena privada a la luz de las velas, así como de una reservación exclusiva en el spa, donde habrían tenido un masaje en pareja y acceso privado a la piscina.

Todo parecía muy romántico y aprovecharon cada espacio del hotel”, señaló una fuente citada por el diario The Sun, destacando que los equipos de seguridad se mantuvieron siempre a distancia.

La empresaria y el piloto habrían disfrutado de una escapada privada con cenas románticas. IG kimkardashian y lewishamilton

La escapada concluyó el domingo por la mañana, alrededor de las 11:00 horas. Hamilton salió por la entrada principal, mientras que Kim optó por una salida más discreta. Sin embargo, fue difícil pasar desapercibida debido al llamativo equipaje: ocho maletas personalizadas con sus iniciales.

Más tarde, la empresaria fue captada de compras en Londres, particularmente en la tienda Selfridges, donde se le vio relajada y sonriente.

¿Desde cuándo se conocen Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Aunque para muchos este acercamiento parece repentino, la realidad es que Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace más de una década.

Coincidieron por primera vez en 2014 durante la gala GQ Men of the Year en Londres, cuando ambos asistían acompañados de sus entonces parejas: Kim con Kanye West y Lewis con Nicole Scherzinger. Desde entonces, han compartido eventos sociales, festivales y reuniones familiares.

La cercanía entre Kardashian y Hamilton no es nueva y se remonta a más de una década de amistad. IG kimkardashian y lewishamilton

En 2015, Hamilton fue invitado por Kanye a pasar la Pascua con la familia Kardashian-West y, ese mismo año, se unió al clan en el festival de Glastonbury. A lo largo del tiempo, el piloto también ha mantenido una relación cercana con Kendall Jenner y con Kris Jenner, quien incluso fue vista animándolo en el Gran Premio de Mónaco.

Los rumores entre Kim y Lewis comenzaron a intensificarse tras su cercanía en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen. En ese momento, ambos aseguraron estar solteros.

Meses antes, Kim había declarado públicamente que no estaba saliendo con nadie y que se encontraba enfocada en sus hijos, sus estudios de derecho y su carrera empresarial, aunque reconoció que no descartaba volver a enamorarse.

Kim Kardashian había reconocido en el podcast de su hermana que tal vez estaba saliendo con alguien. IG kimkardashian

¿Con quién ha salido Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Desde su divorcio de Kanye West, finalizado en 2022, Kim ha sido relacionada con Pete Davidson y Odell Beckham Jr., mientras que Hamilton ha mantenido su vida privada bajo perfil tras su mediática relación con Nicole Scherzinger y ha sido relacionado ocasionalmente con modelos y cantantes.

Sin embargo, ninguno de esos romances llegó a consolidarse públicamente. Hasta ahora, ni Kardashian ni Hamilton han hecho comentarios al respecto. El silencio, lejos de apagar la conversación, ha intensificado la especulación entre seguidores y medios.

Testigos aseguran que el ambiente fue íntimo y discreto, con la seguridad manteniéndose en segundo plano. IG kimkardashian y lewishamilton

Por ahora, lo único confirmado es que los dos compartieron tiempo en un escenario de absoluta exclusividad y ha dejado abierta la pregunta: ¿amistad de años o el inicio de algo más?

