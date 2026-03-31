José Eduardo Derbez revela la lección que no repetirá con su hija

La vida de José Eduardo Derbez dio un giro total en junio de 2024 con la llegada de su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay. Desde entonces, el actor no solo ha mostrado una faceta más sensible, sino que también ha reflexionado profundamente sobre su propia infancia y el tipo de padre que quiere ser.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez?

En una reciente conversación dentro del pódcast Vida Sintonía, conducido por la actriz Laura Ferretti, el también conductor se sinceró sobre cómo la paternidad ha transformado su forma de ver la vida. Según explicó, convertirse en papá lo hizo entender el verdadero significado de la responsabilidad.

Cuando ya sabes que hay alguien que depende completamente de ti, todo cambia. Ya no se trata solo de ti, sino de cuidar, proteger y estar presente para esa persona”, compartió el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

El actor asegura que su hija cambió su vida por completo. IG tessagonzalez24

Aunque reconoce que la paternidad implica retos importantes, José Eduardo asegura que ha sido una de las experiencias más felices de su vida. Desde el primer momento, la llegada de Tessa llenó sus días de alegría y le dio un nuevo propósito.

José Eduardo Derbez revela el tipo de padre que quiere ser

Sin embargo, más allá de la emoción, el actor también ha tomado una decisión clara: no repetir ciertos aspectos de su propia infancia. Crecer siendo hijo de dos figuras del espectáculo le dejó enseñanzas importantes, especialmente sobre el tiempo y la presencia familiar.

Quiero estar lo más presente posible en su vida”, confesó.

Busca ser un padre presente y cercano. IG tessagonzalez24

Y para lograrlo, ha comenzado a hacer cambios concretos en su rutina. Entre ellos, priorizar los momentos con su hija por encima del trabajo siempre que sea posible, así como aprovechar cada espacio libre para convivir con ella.

Salir al parque, compartir actividades cotidianas o simplemente pasar tiempo juntos son parte de su nueva dinámica como padre. Incluso, adelantó que su intención es que Tessa lo acompañe a todos lados cuando crezca un poco más.

Quiero que sea como chicle conmigo”, dijo entre risas, dejando ver el fuerte vínculo que busca construir.

Confiesa que no quiere repetir errores de su infancia. IG jose_eduardo92

José Eduardo Derbez reflexiona sobre su infancia

Esta decisión no es casual. José Eduardo recordó que, durante su infancia, la intensa agenda laboral de sus padres influyó en el tiempo que pudieron compartir juntos. Esa experiencia marcó su percepción sobre la familia y, en su momento, incluso lo llevó a rechazar la idea de seguir sus pasos en la actuación.

Yo no quería dedicarme a esto porque sentía que esta carrera me había quitado tiempo con mis papás”, reveló.

Revela que al inicio no quería ser actor por su experiencia familiar. IG jose_eduardo92

Durante años, contempló otras opciones profesionales, como estudiar Derecho, aunque finalmente descartó ese camino. Fue gracias al impulso de su padrastro, Omar Fayad, que decidió intentar en el mundo artístico. A partir de ahí, comenzó un proceso que no fue sencillo: tomó cursos, buscó oportunidades y enfrentó rechazos antes de abrirse camino en la industria.

Hoy, con una carrera consolidada, el actor ve su historia desde otra perspectiva. Si bien reconoce el esfuerzo que sus padres hicieron, también entiende la importancia de equilibrar la vida profesional con la personal, especialmente ahora que tiene una hija.

La paternidad lo llevó a replantear sus prioridades. IG jose_eduardo92

La experiencia de la paternidad le ha permitido replantear sus prioridades y construir una nueva forma de vivir su carrera. Para él, el éxito ya no se mide solo en proyectos o logros profesionales, sino en la calidad del tiempo que comparte con su familia.

Así, José Eduardo Derbez se encuentra en una etapa distinta, marcada por el amor, la responsabilidad y una promesa personal: ser un padre presente. Una decisión que, sin duda, definirá no solo su vida, sino también los recuerdos que su hija construya a su lado.