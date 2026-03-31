MIKTA: una asociación para un sistema multilateral más eficaz

Ante el conjunto de desafíos globales que enfrentamos actualmente—y considerando lo interconectados que estamos—, hoy más que nunca debemos apostar por la cooperación. En este contexto, las potencias medias tienen un papel fundamental que desempeñar en el fortalecimiento del sistema internacional, proponiendo soluciones y construyendo puentes frente a la creciente brecha que se abre entre los distintos actores globales. En 2013, un grupo interregional de potencias medias del G20 que comparten valores comunes se reunió para crear MIKTA, una asociación integrada por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia.

Aunque diversos en geografía y cultura, los miembros de MIKTA comparten la convicción de la importancia de la democracia, un orden internacional basado en reglas, el libre comercio, el desarrollo sostenible y una gobernanza global eficaz. De hecho, la diversidad es precisamente lo que hace valioso a MIKTA, ya que cada miembro aporta perspectivas regionales únicas mientras trabaja de manera colectiva en desafíos globales. MIKTA continúa demostrando la relevancia de la colaboración interregional entre potencias medias y sigue siendo fundamental para proteger las reglas y normas que contribuyen a la paz, la seguridad y la prosperidad mundial.

Durante aproximadamente la última década, MIKTA se ha consolidado como una plataforma que promueve el diálogo, coordina posiciones en foros multilaterales e impulsa la cooperación práctica. El grupo ha abordado temas que van desde la salud global y la acción climática hasta la igualdad de género, el mantenimiento de la paz, la ciberseguridad y la reforma de las instituciones internacionales.

Las recientes reuniones de alto nivel —incluida la 29ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores en febrero de 2026— han reafirmado el compromiso de MIKTA con las reglas y normas internacionales. En ese encuentro, Australia asumió la presidencia de MIKTA, transferida por la República de Corea, una oportunidad que asumimos con energía y optimismo.

Australia espera seguir trabajando con nuestros socios mexicanos — y con todos los embajadores de MIKTA acreditados en México— para garantizar que esta plataforma continúe generando beneficios tangibles para nuestras regiones y para la comunidad internacional. Como ha señalado anteriormente nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, éste es un momento para dar mayor proyección a la diplomacia de las potencias medias.

Los invito a estar atentos a las actividades de MIKTA a lo largo de 2026, como el festival cinematográfico de los cinco países que estamos organizando, con el que buscamos ¡compartir más sobre nuestras culturas con los mexicanos!

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*Embajadora de Australia en México