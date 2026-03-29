K de Karma: Por qué Kenia Os es la reina de la moda visual en 2026

Kenia Os tomó el toro por los cuernos y no hay nada, ni nadie, que pretenda detenerla.

Hace una semana lanzó K de Karma, su nuevo álbum que marca un giro en la narrativa visual de madre Kenia (corona sobre la cabeza).

Dejó atrás su estética dulce y romántica que caracterizó sus eras anteriores para explorar un universo más oscuro, sensual y cargado de misterio.

El escorpión se convirtió en el emblema de esta nueva era: una figura que simboliza transformación, poder y una feminidad magnética que abraza su lado más peligroso, dice el editor de moda Rodrigo Battista.

Las rolas de K de Karma son tan variadas como sus looks, poderosos, sensuales y hasta cierto punto dramáticos, explica Battista a Excélsior.

Se adueñó de esos aspectos que necesitaba para representar esta era kármica. De alguna manera, cada estilo representa una fase de renovación, desde demostrarle a sus haters que cada vez es más poderosa y segura de ella, hasta el mostrarse más emocional y melancólica. Ésta es su forma de decir: ‘Estoy aquí, admírame, porque no me iré a ningún lado’”, cuenta el editor de moda Rodrigo Battista.

El editor de moda ofreció una sesión de styling en las oficinas de Pinterest México por el partnership entre la plataforma y Kenia, inspirado en las tendencias de Pinterest y K de Karma.

Los tableros en Pinterest de la cantante, comparte Battista, son una ventana que nos permite ver lo que está planeando para su próximo fit.

“Podemos esperar mucho Glamoratti con hombreras imponentes, texturas mezcladas entre encaje y aplicaciones de cristal, accesorios chunky, metales crudos y su nueva obsesión: las plumas (if you know you know).

“De hecho, en su board titulado Karma Azul podemos ver que guardó como referencia un abrigo azul de plumas que hace poco utilizó para los premios Billboard”.

Los conceptos de sus canciones son muy claros, añade Rodrigo, y, visualmente, muy poderosos.

Al escuchar el álbum se dio cuenta que cada letra se traducía a un estilo o silueta: Slay representa el sentirte bien contigo mismo sin importar lo que digan de ti, sentirte bien en tu misma piel, elevándolo a la moda con looks en corset, transparencias, seda pegada al cuerpo y encajes. En pocas palabras, la tendencia que domina 2026: Encaje Perfecto.

Kenia Os Cortesía Sony Music

Rojo Versace, continúa, habla de este lifestyle de baddie que vive al límite entre el maximalismo y la excentricidad. Algo que podemos encontrar en las siluetas de Glamoratti: una vida llena de lujos que se visualiza en su vestimenta diaria.

O Días tristes (a dueto con Carla Morrison), “que nos lleva a una melodía y letra melancólica, como si fuera el soundtrack de la vida de una fichera con el corazón roto en los 80. Con una estética dramática, con piedras y diamantes que van a juego con corsets y plumas. El ADN de Fiesta en la ópera”.

Glamoratti - Fifty/Fifty

El lujo se expande hacia lo grande y lo fabuloso, como una supernova. Siluetas dramáticas toman protagonismo a través de piezas que evocan pieles exóticas, hombreras ochenteras reinterpretadas y faldas pencil que definen la figura.

En esta era, el karma llega grande, poderoso, magnético y absolutamente inolvidable.

El lujo y la teatralidad se posicionan como dos de los códigos clave en la nueva era visual de Kenia Os. Las proporciones de los accesorios se amplifican, incorporando acabados y texturas dramáticas que reflejan la intensidad y la energía del universo sonoro de K de Karma.

Kenia Os Cortesía Sony Music

Fiesta en la ópera - Breaking News

Las siluetas adoptan un carácter más teatral, entre corsets ajustados y tocados de plumas. Estos elementos se combinan con detalles en mesh transparente y texturas de gran volumen que aportan dramatismo y presencia escénica. Para esta era, el arte de la corsetería toma un gran papel en cada look.

Las plumas aumentaron su presencia en la más reciente edición de la semana de la moda en hasta un 68% para la temporada de Spring Summer 2026. Reforzando la estética maximalista & teatral.

Kenia Os Cortesía Sony Music

Style DNA de Kenia Os, según Rodrigo Battista

Plumas dramáticas.

Looks de mesh.

Botas altas.

Corset elegante.

Glamour sensual.

Encaje vibrante.

Kenia Os Cortesía Sony Music

Consejo para los kenini

Rodrigo Battista dice que las diferentes tendencias que Kenia explora en este álbum se pueden adaptar para cualquier tipo de persona.

“Más allá del estilo, se trata de actitud, de creértela y, sobre todo, saberte guapx. Visualiza la parte de tu físico que más te gusta y destácala, utiliza piezas de encaje o mesh.

“Después, añade una capa extra con algo que destaque el outfit. Lo que sería una pieza statement: una boa de plumas o una chamarra de cuero estructural. Ese plus que eleva tu autoestima y que destaca al llegar a cualquier lugar. Juega con el maquillaje, este 2026 se trata de explorar el dramatismo en la moda”, explica a Excélsior.