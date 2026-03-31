Firme, la locura centroamericana… y las verdades que nadie quiere decir
Gustavo A Infante
Última Palabra
SAN JOSÉ, COSTA RICA.— Hay momentos en esta carrera que no se compran, no se planean… simplemente suceden. Y lo que viví este fin de semana en el Estadio Nacional de
Costa Rica fue exactamente eso: un instante que se te queda tatuado.
50 mil personas. Sí, leyó usted bien: 50 mil almas completamente entregadas a un fenómeno que ya dejó de ser moda para convertirse en realidad contundente: Grupo Firme.
Un lleno total. Una locura colectiva. Un coro monumental que retumbaba hasta en el último rincón del estadio. Y en medio de ese huracán musical, sucedió algo que pocas veces pasa: me invitaron al escenario.
Subí… miré… y entendí todo.
Desde arriba no se ve un concierto, se ve un fenómeno. Se ve un país rendido ante una banda mexicana que ha sabido conectar con la gente como pocas en los últimos años. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras… y ahora Costa Rica. Todos cayendo ante el mismo embrujo.
Pero lo más poderoso no fue el ruido. Fue lo íntimo.
Ahí, entre el público, estaba Anahí, la esposa de Eduin Caz, con sus hijos. Una escena que contrasta brutalmente con la magnitud del espectáculo: una niña en brazos y un pequeño —de apenas tres años— cantando todas las canciones de su papá con micrófono en mano.
Y arriba, en el escenario, Eduin… volteando cada dos minutos para mandar besos.
Ahí está la clave.
El éxito no es sólo estadios llenos… es no olvidar para quién trabajas.
Grupo Firme no está triunfando por casualidad. Está arrasando porque conecta. Porque emociona. Porque es real. Y lo que viene —Chile, Ecuador, Colombia— no es promesa… es sentencia.
D’ALESSIO: CUANDO LA SOBERBIA LE GANA A LA VERDAD
Y de la euforia… al conflicto.
Todo indica que Jorge D’Alessio y Marichelo están separados. No lo digo yo por gusto, lo dicen los hechos: ella dejó de seguirlo en redes, las señales son claras y los silencios aún más.
Pero lo verdaderamente interesante no es la posible ruptura… es la reacción.
A su llegada a México, D’Alessio explotó. Molesto. Incómodo. A la defensiva. Y lanzó una frase que no puedo dejar pasar:
Que él nunca habla de su vida privada.
Perdón… pero eso no es cierto.
Jorge ha hablado de su vida privada muchas veces. En entrevistas, en programas, incluso en proyectos televisivos donde ha expuesto su historia familiar. No se trata de inventar, se trata de recordar.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Que cuando la narrativa ya no la controlas tú… incomoda.
Y sí, tiene razón en algo: no está obligado a responder. Nadie lo está. Pero hay formas. Hay maneras. Y lo que vimos fue arrogancia, no prudencia.
Los medios no provocan crisis matrimoniales. Los exhiben.
Ojalá, de verdad, esto tenga solución. Porque detrás del personaje hay una familia. Pero también ojalá entienda que la memoria del público no es corta… y la de los periodistas tampoco.
JULIO PRECIADO: PREOCUPACIÓN REAL
Cambiando de tono, porque hay cosas que sí importan de verdad.
Me informan que Julio Preciado, mi querido gordo, se encuentra delicado de salud. Fue internado de emergencia en Mazatlán, debido a complicaciones relacionadas con su trasplante de riñón.
Su médico, el doctor Julio Ramos, se trasladó desde
Guadalajara para atenderlo personalmente.
Esto no es chisme. Esto es serio.
Julio ha sido un guerrero. Ha librado batallas que muchos no podrían ni imaginar. Y hoy enfrenta otra.
Desde aquí, mi respeto, mi cariño y mi deseo genuino de que salga adelante.
Porque hay historias que sí merecen un final feliz.
ANGÉLICA MARÍA… Y LA INGENUIDAD (O LA ESPERANZA)
Doña Angélica María, a sus 80 años, dice que no quiere bioserie. Y se le respeta. Tiene historia de sobra para contar… pero también derecho a guardarla.
Sin embargo, lanzó un mensaje que me dejó pensando.
Pidió que Iván Aguilera, hijo y heredero de Juan Gabriel, saque un dueto que grabaron en Cancún junto a Enrique Guzmán.
Y aquí es donde uno tiene que aterrizar.
Si Iván Aguilera no ha sacado todo el material inédito de Juan Gabriel, uno de los artistas más grandes de la historia de México… ¿usted cree que va a sacar un dueto de Angélica María y Enrique Guzmán?
Se vale soñar. Pero también hay que ser realistas.
Ese material, si existe, probablemente se quedará guardado.
Y no por falta de calidad… sino por falta de interés.
JOSÉ EMILIO: UNA HISTORIA QUE DUELE
Y este sábado, a las 8 de la noche por la señal de Imagen Televisión, en El Minuto que cambió mi destino sin censura, tengo a un invitado que no viene a promocionar nada… viene a contar su vida.
José Emilio Fernández Levy.
Hijo de El Pirru. Hijo de Mariana Levy. Nieto de Talina Fernández. Sobrino de Chantal Andere.
Un apellido pesado… y una historia aún más.
Perdió a su madre cuando tenía apenas meses de edad. Ha vivido pérdidas, conflictos, ausencias. Ha crecido en medio de tragedias familiares que marcarían a cualquiera.
Y hoy, decide hablar.
Hablar de su padre.
Hablar de su vida.
Hablar de lo que muchos han callado.
No es una entrevista cómoda. No es un testimonio ligero.
Es de esos programas que te dejan pensando… y sintiendo.
CIERRE: ENTRE EL ÉXITO Y LA REALIDAD
Así es este medio.
Un día estás en un estadio con 50 mil personas coreando canciones… y al siguiente estás hablando de separaciones, enfermedades y verdades incómodas.
El espectáculo brilla.
Pero la realidad… siempre alcanza.
Y mientras unos llenan estadios… otros no pueden llenar silencios.
Nos leemos la próxima.