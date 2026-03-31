Valentín Elizalde: nuevo peritaje apunta a cambiar la verdad sobre su asesinato

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, el caso vuelve a generar interés tras saber sobre la existencia de un peritaje alterno que en su momento no fue considerado por las autoridades.

Se tata de un documento resguardado por la familia, el cual podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el crimen ocurrido en 2006.

Nuevo peritaje sobre el asesinato de Valentín Elizalde

Valentín Elizalde, cantante asesinado en 2006. Cuartoscuro / Guillermo Perea

Fue la madre del cantante de regional mexicano, también conocido como ‘El Gallo de Oro’, quien encontró el informe técnico; sin embargo, su contenido permanece en privado y únicamente es conocido por el círculo cercano a la familia.

Hay un peritaje que podría cambiar por completo y darle vuelco a la hipótesis del asesinato de Valentín Elizalde", informó Ximena Pérez ‘La Choco’, en la transmisión en vivo del programa de espectáculos.

Los hermanos del fallecido cantante, Francisco, Joel y El Flaco Elizalde, concedieron una entrevista para Ventaneando y hablaron sobre el nuevo peritaje.

Confirmaron que existe información que podría aportar a la resolución del caso, pero indicaron que deberían ser las hijas de Valentín quienes podrían hacer algo al respecto.

Las autoridades piden que sus hijas, ya como mayores de edad, vayan por esos documentos y busquen la forma de aclararlo. Desgraciadamente no se ponen de acuerdo. Mi mamá claro que tiene cosas que son importantes y, sobre todo, cosas que pueden aclarar un poco más el caso, pero ya no nos toca a nosotros, le toca a sus hijas", dijeron.

¿Lo mataron por una canción?

Las declaraciones sobre el nuevo peritaje se dan tras la polémica reciente debido a las revelaciones de un supuesto exmiembro de un grupo criminal.

Un hombre identificado como Tango concedió una entrevista para el creador de contenido ‘GAFE423’, donde contó la supuesta verdad detrás del asesinato de Valentín Elizalde.

Fue por la canción. El comandante se dio cuenta de que venía para acá, él ya sabía que le hacía apología a la gente de Sinaloa, habló con el representante, le dijo que no cantara la canción que dedicó. El vato se la aventó 3 veces, al principio, en medio y al final. Fue una ofensa directa para el señor y para el cartel. Un mensaje directo de la gente de Sinaloa", contó.

El presunto exintegrante de Los Zetas no mencionó el nombre de la canción a la que se refería, pero por años ha corrido el rumor que se trató de la titulada ‘A mis enemigos’.

No entendió, no hizo lo que se le pidió. A ese hombre no se le tentaba el corazón para darle piso a nadie. Se le mandó la orden a la operativa para que lo cazaran saliendo (del show) y lo llenaran de plomo. Fue por esa canción", dijo Tango.

El día que ultimaron a ‘El Gallo de Oro’

Valentín Elizalde, cantante asesinado en 2006. Cuartoscuro

El día del asesinato de Valentín Elizalde ocurrió la noche del 25 de noviembre de 2006, y es uno de los hechos más impactantes en la historia reciente de la música regional mexicana.

Valentín había dado un concierto en la ciudad de Reynosa, específicamente en el palenque de la Expo-Feria. El show terminó ya entrada la madrugada del 26 de noviembre, y según testigos, fue una presentación muy exitosa

Al salir del recinto, Valentín abordó una camioneta junto a su equipo cercano. Minutos después, mientras circulaban por una calle cercana al lugar del concierto, su vehículo fue interceptado por un grupo armado. Los agresores abrieron fuego directamente contra la camioneta en lo que claramente fue un ataque dirigido.

El vehículo recibió decenas de disparos (se habla de más de 70 impactos). En el ataque murieron:

Valentín Elizalde

Su representante, Mario Mendoza

Su chofer, Reynaldo Ballesteros

Solo una persona sobrevivió: su primo, que iba también en el vehículo, aunque resultó gravemente herido.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Valentín en el asiento trasero, con múltiples impactos de bala. El ataque fue rápido, violento y planeado, lo que llevó desde el inicio a pensar en un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado, aunque el caso nunca se ha esclarecido completamente.

Uno de los aspectos más comentados fue precisamente el contexto: la ciudad de Reynosa, en ese momento, era una zona con fuerte presencia del narcotráfico, y la canción “A mis enemigos” generó muchas especulaciones sobre si había sido interpretada como un mensaje hacia algún grupo rival.

Hasta hoy, el asesinato de Valentín Elizalde sigue rodeado de teorías y dudas. No hay una versión oficial definitiva sobre quién ordenó el ataque.

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