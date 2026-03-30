Muere Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana

Chela Braniff, la icónica conductora de la televisión mexicana, murió a los 74 años la tarde del domingo 29 de marzo.

La noticia de su fallecimiento fue reportada este lunes 30 de marzo en el programa ‘Ventaneando’, donde se dio a conocer que la presentadora llevaba tiempo luchando contra el cáncer.

¿Quién fue Chela Braniff?

Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana. Especial

Chela Braniff fue una figura representativa de la televisión mexicana durante una etapa muy específica: el auge de los programas musicales y juveniles de finales de los años 70 y principios de los 80.

Su popularidad llegó principalmente gracias al programa Fiebre del 2, donde se desempeñó como conductora. En ese espacio no solo presentaba segmentos, sino que formaba parte activa del ambiente festivo del show: convivía con los participantes, acompañaba las dinámicas de baile y proyectaba una imagen moderna que conectaba con el público joven de la época. Esto era clave, porque en ese momento la televisión empezaba a voltear hacia las nuevas generaciones influenciadas por la música disco y la cultura internacional.

Antes y durante su etapa en televisión, Chela también tuvo una formación ligada al baile y al espectáculo, lo que explica su soltura frente a cámaras. Esa combinación de presencia escénica, estilo y cercanía con el público la ayudó a consolidarse como uno de los rostros femeninos más reconocibles de ese tipo de programas.

Más allá de la conducción, su trayectoria también incluyó trabajo detrás de cámaras. Se sabe que participó en áreas como vestuario y producción, lo que habla de una figura más integral dentro del medio, no solo como talento en pantalla. Además, estuvo vinculada al entorno musical de la época, en un momento en que la televisión y la industria discográfica estaban muy conectadas.

Con el paso de los años, su figura se volvió más discreta públicamente, algo común con varias personalidades de esa generación. Sin embargo, su legado se mantuvo en la memoria de quienes vivieron esa etapa de la televisión, sobre todo por el impacto de “Fiebre del 2” como fenómeno juvenil.

¿De qué murió?

De acuerdo con la información compartida por el programa de espectáculos, la conductora falleció tras enfrentar el cáncer, aunque no revelaron de qué tipo.

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