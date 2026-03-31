"La gravedad me desequilibró": Anne Hathaway recordó su caída filmando 'El diablo viste a la moda 2'

La espera terminó para todos los fans de El diablo viste a la moda, pues las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway comenzaron la promoción del filme y eligieron nuestro país para iniciar el desfile de elegancia y glamour. La primera parada que hizo esta dupla actoral la tarde de este lunes fue el Museo Frida Kahlo, en donde se reunieron con invitados especiales y selectos medios de comunicación, entre ellos Excélsior e Imagen Televisión, para charlar sobre los motivos por los cuales eligieron México como punto de partida.

“Los queremos mucho, así que, ¿por dónde empezar? Es que esto es increíble. ¿Qué les puedo decir? La cultura, la comida, la diversión, la gente, la música, los colores, los árboles… ¡Todo! Es como estar en un sueño, es hermoso”, expresó Anne Hathaway, quien eligió para la ocasión un vestido negro con un detalle dorado al centro, así como tacones negros también con aplicaciones en oro.

Meryl Streep, quien optó por un conjunto rojo que hacía juego con unas zapatillas en tono quemado, no se quiso quedar atrás y, como buena amiga y cómplice, se sumó a la conversación.

La gente es tan acogedora, tan abierta, tan cálida. Y nos han dado tanto… Les hemos robado tanto. Hemos tomado tantas influencias musicales, visuales y en todos los sentidos que creo que no puedo imaginar un lugar mejor para el lanzamiento, de verdad. Porque esta película trata sobre sentirse bien pase lo que pase. ¿Sabes? Y ahí es donde estamos en el mundo ahora mismo. Tenemos que hacerlo. Realmente tenemos que volar”, manifestó la tres veces ganadora del Oscar.

Las actrices llegaron desde mediodía al Museo de Frida Kahlo. Lucero Calderón

Tras haber realizado un recorrido privado por el Museo Frida Kahlo, ubicado en el centro de Coyoacán, Streep —quien en la cinta interpreta a la implacable Miranda Priestly— y Hathaway —quien da vida a Andy Sachs— compartieron durante poco más de 15 minutos detalles sobre su relación, que comenzó hace dos décadas, y del rodaje que las trajo a México.

Hubo muchas conversaciones. Sabes, creo que todos queríamos asegurarnos de que domináramos el trabajo de pies a cabeza, pero también tenemos 20 años de confianza. Y no quiero avergonzarte, pero lo que me emocionó tanto fue que, cuando tenía 22 años, sabía que estaba trabajando con la mejor actriz viva y he tenido 20 años para confirmarlo al hablarlo con tanta gente. Todos coincidíamos en que no hay nadie como ella. Así que siempre supe que yo iba a estar bien, que ella se encargaría y que me cuidaría”, compartió Hathaway haciendo una reverencia a Streep.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la pasarela de la película El Diablo Viste a la Moda 2 ALEJANDRO AGUILAR

Por su parte, la “mujer que puede hacer cualquier cosa”, Meryl Streep, habló del tiempo que ha pasado desde que rodaron la primera película y de cómo esa entrega se convirtió en un fenómeno de la cultura pop que permitió que, décadas después, se llevara a cabo esta secuela que se estrenará el próximo 30 de abril.

Bueno, sí, son 20 años, y con esta ya son 22… Yo tenía 102 años cuando hicimos la primera. ¡Oh, Dios mío! Y sobre la historia, habían querido hacer una secuela durante mucho tiempo porque fue un éxito enorme y una especie de icono cultural, pero tuvimos que esperar 20 años para que llegara la mejor trama y este fue el mejor momento”, apuntó la actriz de 76 años.

Respecto a ciertos detalles del rodaje, que se llevó a cabo entre julio y agosto de 2025, ambas no pudieron evitar mencionar un par de caídas —una de ellas muy viral— que sufrieron durante la filmación a cargo de David Frankel, el mismo director de la primera entrega.

Habíamos estado filmando durante unas seis semanas y yo corrí por Manhattan en tacones y nunca me caí, pero fue en la última toma que hicimos en la que la gravedad estaba desequilibrada ese día”, relató Hathaway con una enorme sonrisa que recordó aquel emblemático tropiezo del 28 de agosto de 2025 que le dio la vuelta al mundo.

Meryl Streep contó que también se cayó en tacones mientras filmaban una secuencia en la MET Gala.

Diseñadores y modelos presentaron su colección durante la pasarela especial en el Museo Anahuacalli. ALEJANDRO AGUILAR

EL LEGADO DE FRIDA

Anne Hathaway y Meryl Streep aprovecharon su visita para hablar de una de las mujeres mexicanas más importantes de la historia: Frida Kahlo, de quien conocieron más gracias al recorrido por la Casa Azul.

Fue simplemente extraordinario… Caminar por donde ella caminó de niña y donde murió. Los objetos que han expuesto ahí son tan conmovedores porque revelan cómo construyó su imagen, cómo transformó su interior en exterior y cómo incorporó y reveló ambas cosas en su vestimenta y en su forma de ser en el mundo. Me pareció muy emotivo”, expresó Streep.

Por su parte, Hathaway, actriz de 43 años, también compartió su visión sobre la pintora.

Frida Kahlo es muy inspiradora y, de verdad, aunque sea una palabra muy usada, creo que era una genio. Uno de los indicadores de su genialidad es la forma en que fue capaz de crear. Cuando veo cómo diseñó ropa para sí misma para adaptarse a quién era, para expresar lo que quería y no ser definida por cómo otros pudieran verla, sino ser realmente la que controlaba la mirada… Me siento muy inspirada por eso”, concluyó.

Al evento se dieron cita invitados como Regina Blandón, Yalitza Aparicio, Ana Valeria Becerril, Erika Buenfil con su hijo Nicolás, y Claudia Lizaldi, entre otras celebridades nacionales.