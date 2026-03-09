José Eduardo Derbez contó cómo perdió miles de pesos en un fraude; "métele cinco millones"

José Eduardo Derbez contó recientemente que vivió una amarga experiencia luego de invertir dinero en un negocio que terminó siendo un fraude. El actor y comediante explicó que todo ocurrió después de aceptar una propuesta que le hizo un hombre que afirmaba tener cercanía con su familia. Con el paso del tiempo, el proyecto nunca generó ganancias y terminó convirtiéndose en una pérdida económica.

La historia salió a la luz durante una conversación en televisión, donde el hijo de Eugenio Derbez habló abiertamente sobre lo sucedido. Ahí explicó cómo una reunión que parecía una simple invitación a cenar terminó siendo el inicio de un engaño que lo llevó a confiar en una inversión que nunca dio resultados.

Así comenzó el supuesto negocio

Durante su participación en el programa Miembros al aire, el actor recordó que alguien lo contactó asegurando que era amigo cercano de un familiar suyo. Esa supuesta relación fue lo que inicialmente lo hizo confiar y aceptar la invitación para reunirse y escuchar la propuesta.

En ese momento, José Eduardo aseguró que siempre ha creído tener buen instinto para detectar cuando alguien intenta venderle algo poco confiable.

“Yo soy muy bueno detectando gente que me quiere vender algún negocio cuando sé que nada más es sacadera de dinero. Yo siempre dije: ‘Hay algunas personas de cierta religión que son muy buenos engañando a las personas’, yo siempre decía; ‘Con ellos no’”.

A pesar de esa desconfianza inicial, decidió acudir a la cena donde le explicarían la idea del negocio.

“Un día me escribe un cab… y me dice: ‘Yo soy súper cuate de un familiar tuyo, te invito a poner un negocio’. Vi la foto con mi familia y le digo: ‘Va’, y nos vamos a cenar. Llegó con un wey que también se veía bien, con la computadora y con números muy maquilladitos”.

Durante la reunión, el supuesto socio le presentó un plan relacionado con la compra de 100 máquinas de garra. En un principio, la propuesta implicaba invertir cinco millones de pesos, aunque después la cantidad cambió y se redujo a 300 mil pesos.

Según contó el propio actor, la insistencia del hombre y la forma en que le explicó el negocio terminaron por convencerlo, aunque él mismo admitió que no comprendía del todo cómo funcionaría la inversión.

“Me envolvió, me dijo: ‘Tú métele cinco millones y ya’, y yo le digo: ‘Sigo sin entenderte’, ‘Por eso, es que no tienes qué entender, tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo’”.

El comediante también reconoció que tomó la decisión de participar en el negocio en un contexto poco ideal, ya que durante la reunión había estado tomando alcohol.

“Me hizo un ‘coco wash’, empecé a tomar y le doy, doy mi patrimonio completo ahí y pues ya”.

Luego de haber entregado el dinero, el actor comenzó a recibir imágenes y reportes sobre el supuesto funcionamiento de las máquinas. Esa información le hizo pensar que el negocio realmente estaba avanzando.

Incluso llegó a contarle a algunos amigos sobre la inversión, convencido de que pronto empezaría a ver ganancias.

“Me empiezo a emocionar, lo presumo con amigos, me empezó a endulzar la cabeza. De repente se me fue el pe…, pasaron seis meses, y le digo: ‘Supongo que de alguna de las máquinas, ¿no habrá dos mil 500?’”.

Después de varios meses sin recibir dinero ni información clara, el actor decidió pedir explicaciones. En ese momento, la persona que le había propuesto el negocio respondió con evasivas y hasta mostró molestia por las preguntas.

La falta de resultados terminó confirmando que algo no estaba bien, por lo que José Eduardo Derbez decidió compartir públicamente su experiencia durante el programa.

