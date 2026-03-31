Así fue el look de Esteban Macías con tacones rojos en alfombra roja de El diablo viste a la moda 2

La visita de las protagonistas de El diablo viste a la moda 2 a la Ciudad de México no solo atrajo reflectores por la película. En medio del evento, otro nombre comenzó a circular con fuerza, el de Esteban Macías, quien apareció con un look que rápidamente se volvió viral.

El periodista y exconductor de Ventaneando llegó a la cita con una elección que no pasó desapercibida: unos tacones rojos.

El momento en tacones de Esteban Macías que llamó la atención

La escena fue breve, pero suficiente para que comenzara a circular en redes. Esteban Macías descendió de un automóvil y caminó hacia el recinto con seguridad, sin intentar disimular su elección.

Los tacones rojos destacaron desde el primer instante. No solo por el color, sino por el contraste con lo que durante años fue su imagen pública en televisión.

La actitud con la que avanzó fue parte del momento: sin titubeos, sin pausas, como si el look formara parte natural de su estilo.

El evento, relacionado con el estreno de El diablo viste a la moda 2, reunió a distintas figuras del espectáculo, pero fue este detalle el que terminó generando conversación inmediata en plataformas digitales.

Un cambio de imagen que viene desde meses atrás

Para entender por qué su aparición llamó tanto la atención, hay que mirar el proceso que Esteban Macías ha compartido en los últimos meses.

Desde inicios de 2026, el periodista ha mostrado una transformación progresiva en su estilo personal. Uno de los primeros cambios visibles fue la incorporación de accesorios, como nuevas perforaciones en las orejas. A partir de ahí, su imagen comenzó a evolucionar.

Poco a poco, aparecieron elementos como uñas pintadas, maquillaje y combinaciones de ropa más diversas. Cada paso fue documentado en redes sociales, donde las reacciones no tardaron en aparecer.

Así fue el look de Esteban Macías con tacones rojos en la alfombra roja de El diablo viste a la moda 2 IG estebannmacias

Su postura sobre la ropa femenina

Más allá de las imágenes, Esteban Macías también ha explicado las razones detrás de sus elecciones. En distintas publicaciones, el conductor ha sido claro al hablar de su interés por la ropa del departamento femenino.

Según ha compartido, se trata principalmente de una cuestión de diseño y comodidad. Ha señalado que este tipo de prendas le resultan más atractivas por sus cortes y materiales, lo que lo llevó a integrarlas de manera constante en su guardarropa.

Incluso, en redes sociales ha mostrado distintos outfits completos, desde la parte superior hasta el calzado, construidos a partir de piezas que tradicionalmente se asocian con la moda femenina.

Así fue el look de Esteban Macías con tacones rojos en la alfombra roja de El diablo viste a la moda 2 IG estebannmacias

Reacciones divididas en redes

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la aparición de Esteban Macías generó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios celebraron su seguridad y la forma en la que se presenta públicamente, otros cuestionaron su estilo.

La conversación no es nueva. Desde que comenzó a compartir estos cambios, cada publicación ha generado debate, convirtiéndolo en un tema recurrente dentro del entorno digital.

Sin embargo, más allá de las reacciones, el periodista ha mantenido una línea constante: mostrarse tal como quiere, sin ajustar su imagen a lo que se espera de él.