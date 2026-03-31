Meryl Streep y fan recrean escena del suéter azul en Diablo Viste a la Moda

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México no pasó desapercibida. A días del estreno de El diablo viste a la moda 2, la actriz protagonizó uno de los momentos más comentados de su paso por el país, y todo gracias a una fan que decidió recrear una de las escenas más recordadas de la película original.

La gira promocional de la cinta arrancó en la capital mexicana este 30 de marzo, con la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes regresan a sus icónicos personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs. Pero más allá de los eventos oficiales, fue un gesto espontáneo el que terminó marcando la conversación en redes.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la presentación de la película El Diablo Viste a la Moda 2. ALEJANDRO AGUILAR

El momento del suéter azul que revivió la escena de El Diablo Viste a la Moda

Todo ocurrió durante la alfombra roja previa a su llegada al Museo Anahuacalli. Entre la prensa y los fans, una reportera llamó la atención al presentarse con un suéter azul cerúleo, en clara referencia a una de las escenas más famosas de la primera película.

La escena en cuestión pertenece a El diablo viste a la moda, donde Miranda Priestly explica con precisión quirúrgica cómo una prenda aparentemente simple responde a toda una cadena de decisiones dentro de la industria de la moda.

La fan y reportera no solo llevó el guiño visual, también hizo la petición directa: quería que Meryl Streep recreara el momento. La respuesta fue inmediata.

La reacción de Meryl Streep tras el guiño del suéter azul

Lejos de ignorar la solicitud, Meryl Streep se sumó al momento con naturalidad. Entre risas, lanzó la icónica mirada que convirtió a Miranda Priestly en un personaje de culto.

No fue necesario repetir el diálogo completo. Bastó el gesto para que quienes estaban presentes —y después miles en redes sociales— entendieran la referencia. La escena, que tiene casi dos décadas, sigue siendo parte del imaginario colectivo.

El momento se volvió uno de los clips más compartidos del evento, no solo por la nostalgia, sino por la forma en la que la actriz respondió: sin protocolo y conectando directamente con el público.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la pasarela de la película El Diablo Viste a la Moda 2 ALEJANDRO AGUILAR

CDMX, primera parada de la gira global de El diablo viste a la moda 2

La capital mexicana fue elegida como el punto de arranque para la promoción de El diablo viste a la moda 2, una secuela que llega casi 20 años después del estreno original.

Antes de la alfombra roja, las actrices tuvieron un encuentro con fans en el Museo Frida Kahlo, uno de los espacios culturales más visitados de la ciudad. Ahí convivieron con invitados, creadores de contenido y seguidores de la saga.

Más tarde, la agenda continuó con un evento en el Museo Anahuacalli, donde se realizó una pasarela con 20 diseñadores mexicanos, integrando la moda local dentro de la narrativa de la película, que desde su primera entrega ha estado ligada a la industria fashion.

Anne Hathaway y Meryl Streep Especial

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2 en México?

La expectativa por la película sigue creciendo y ya tiene fecha confirmada. El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines en México el próximo 30 de abril de 2026.

Después de su paso por la Ciudad de México, la gira continuará en ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres, reforzando el lanzamiento global de una de las secuelas más esperadas dentro del cine comercial.